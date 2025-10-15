Сирно-гарбузова запіканка — рецепт приготування ніжної осінньої випічки з фото

Сирно-гарбузова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Сирно-гарбузова запіканка — це справжнє втілення осені у кожному шматочку. Ніжна текстура, аромат цитрусових і природна солодкість гарбуза створюють гармонійний смак, від якого важко відірватися. Вона ідеально підходить для родинного сніданку або як легкий десерт до чаю, наповнюючи дім теплом і затишком.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

гарбуз — 500 г;

яйця — 4 шт.;

цукор — 60–100 г (до свого смаку);

манна крупа — 4 ст. л.;

цедра апельсина або лимона — з 1 плоду.

Для сирної маси:

сир кисломолочний — 500 г;

цукор — 60 г;

ванільний цукор — 10 г;

сметана (20%) — 150 г;

манна крупа — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Підготувати гарбуз: очистити, нарізати кубиками та довести до м’якості. Найзручніше зробити це в мікрохвильовці — накрити тарілку плівкою й готувати приблизно 9 хвилин.

Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий гарбуз перекласти у миску, додати яйця, цукор і перебити блендером до гладкої однорідної консистенції. Ввести натерту цедру апельсина або лимона для свіжого аромату. Потім додати манну крупу й залишити на кілька хвилин, щоб вона набухла.

Сирна та гарбузова маса. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо приготувати сирну масу. Змішати сир, цукор, ванільний цукор і сметану, перебити блендером до кремової текстури. Додати манку та залишити на 10 хвилин, щоб маса стала густішою.

Приготування запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання (діаметром близько 23 см) застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Викладати по черзі сирну й гарбузову масу — можна шарами або ложками, створюючи чергування кольорів. Потім провести шпажкою, щоб утворилися красиві візерунки.

Гарбузова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням прикрасити зверху ягодами — журавлиною, в’яленою черешнею або вишнею. Випікати при температурі 180°C 40–50 хвилин, поки верх не стане рум’яним. Перед нарізанням дати охолонути, щоб запіканка стала ніжною та щільною.

