Сирно-гарбузова запіканка — рецепт приготування ніжної осінньої випічки з фото

Сирно-гарбузова запіканка — аромат осені у кожному шматочку
Сирно-гарбузова запіканка — це справжнє втілення осені у кожному шматочку. Ніжна текстура, аромат цитрусових і природна солодкість гарбуза створюють гармонійний смак, від якого важко відірватися. Вона ідеально підходить для родинного сніданку або як легкий десерт до чаю, наповнюючи дім теплом і затишком.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 500 г;
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 60–100 г (до свого смаку);
- манна крупа — 4 ст. л.;
- цедра апельсина або лимона — з 1 плоду.
Для сирної маси:
- сир кисломолочний — 500 г;
- цукор — 60 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сметана (20%) — 150 г;
- манна крупа — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Підготувати гарбуз: очистити, нарізати кубиками та довести до м’якості. Найзручніше зробити це в мікрохвильовці — накрити тарілку плівкою й готувати приблизно 9 хвилин.
Готовий гарбуз перекласти у миску, додати яйця, цукор і перебити блендером до гладкої однорідної консистенції. Ввести натерту цедру апельсина або лимона для свіжого аромату. Потім додати манну крупу й залишити на кілька хвилин, щоб вона набухла.
Окремо приготувати сирну масу. Змішати сир, цукор, ванільний цукор і сметану, перебити блендером до кремової текстури. Додати манку та залишити на 10 хвилин, щоб маса стала густішою.
Форму для випікання (діаметром близько 23 см) застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Викладати по черзі сирну й гарбузову масу — можна шарами або ложками, створюючи чергування кольорів. Потім провести шпажкою, щоб утворилися красиві візерунки.
За бажанням прикрасити зверху ягодами — журавлиною, в’яленою черешнею або вишнею. Випікати при температурі 180°C 40–50 хвилин, поки верх не стане рум’яним. Перед нарізанням дати охолонути, щоб запіканка стала ніжною та щільною.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.
Читайте Новини.LIVE!