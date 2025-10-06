Італійська панакота з гарбуза — ніжний десерт із цитрусовим ароматом

"Панакота" з гарбуза. Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт з гарбуза здивує навіть найвибагливіших гурманів. Італійська панакота у поєднанні з цитрусовими нотками виходить неймовірно ніжною, легкою й ароматною. Вона готується просто, а виглядає, наче витвір ресторанної кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

гарбуз — 1 кг;

вода — 250 мл.;

желатин — 25 г + 150 мл. теплої води;

сік 1 лимона;

сік 2 апельсинів;

ванільний цукор — 1 пакетик;

мед або інший підсолоджувач — 3 ст. л.

Кремова частина:

желатин — 25 г + 150 мл. теплої води;

вершки — 250 мл.;

молоко — 250 мл.;

мед або інший підсолоджувач — 3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик.

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки й насіння, нарізати шматочками. Залити водою й варити на слабкому вогні 15–20 хвилин до м’якості. Желатин залити теплою водою й залишити для набухання. Вичавити сік із лимона та апельсинів, додати ванільний цукор і мед. Желатин розтопити на водяній бані чи в мікрохвильовці, влити в гарбузово-цитрусову масу. Усе перебити блендером до однорідності.

Гарбузове пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Форму злегка змастити олією, вилити гарячу гарбузову суміш, остудити та поставити в холодильник на 2–3 години до застигання. Для другої частини желатин залити водою, залишити на кілька хвилин. Вершки з молоком, медом і ванільним цукром нагріти на слабкому вогні, але не доводити до кипіння. Додати розтоплений желатин, перемішати до однорідності.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Коли перший шар добре застиг, акуратно вилити кремову суміш зверху. Поставити в холодильник ще на кілька годин до повного застигання. Готову панакоту можна прикрасити горіхами, тертим шоколадом чи цитрусовою цедрою. Виходить десерт із ніжною текстурою, у якому поєднуються вершкова м’якість та яскравий смак гарбуза з цитрусами.

