Головна Смак "Панакота" з гарбуза — шедевр серед десертів, що тане в роті

"Панакота" з гарбуза — шедевр серед десертів, що тане в роті

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 03:04
Італійська панакота з гарбуза — ніжний десерт із цитрусовим ароматом
"Панакота" з гарбуза. Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт з гарбуза здивує навіть найвибагливіших гурманів. Італійська панакота у поєднанні з цитрусовими нотками виходить неймовірно ніжною, легкою й ароматною. Вона готується просто, а виглядає, наче витвір ресторанної кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 1 кг;
  • вода — 250 мл.;
  • желатин — 25 г + 150 мл. теплої води;
  • сік 1 лимона;
  • сік 2 апельсинів;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • мед або інший підсолоджувач — 3 ст. л.

Кремова частина:

  • желатин — 25 г + 150 мл. теплої води;
  • вершки — 250 мл.;
  • молоко — 250 мл.;
  • мед або інший підсолоджувач — 3 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 пакетик.

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки й насіння, нарізати шматочками. Залити водою й варити на слабкому вогні 15–20 хвилин до м’якості. Желатин залити теплою водою й залишити для набухання. Вичавити сік із лимона та апельсинів, додати ванільний цукор і мед. Желатин розтопити на водяній бані чи в мікрохвильовці, влити в гарбузово-цитрусову масу. Усе перебити блендером до однорідності.

рецепт десерту з гарбуза
Гарбузове пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Форму злегка змастити олією, вилити гарячу гарбузову суміш, остудити та поставити в холодильник на 2–3 години до застигання. Для другої частини желатин залити водою, залишити на кілька хвилин. Вершки з молоком, медом і ванільним цукром нагріти на слабкому вогні, але не доводити до кипіння. Додати розтоплений желатин, перемішати до однорідності.

рецепт панакоти з гарбузом
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Коли перший шар добре застиг, акуратно вилити кремову суміш зверху. Поставити в холодильник ще на кілька годин до повного застигання. Готову панакоту можна прикрасити горіхами, тертим шоколадом чи цитрусовою цедрою. Виходить десерт із ніжною текстурою, у якому поєднуються вершкова м’якість та яскравий смак гарбуза з цитрусами.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

гарбуз десерт рецепт без випічки панакота
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
