Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт тертого гарбузового пирога — ще кращий за яблучний

Рецепт тертого гарбузового пирога — ще кращий за яблучний

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 03:00
Тертий гарбузовий пиріг — рецепт смачнішої випічки, ніж яблучна
Гарбузовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Тертий гарбузовий пиріг — це справжня осіння класика, яка підкорює ніжністю та ароматом. Завдяки гарбузу, родзинкам і цитрусовим ноткам десерт виходить яскравим, соковитим і надзвичайно смачним. Такий пиріг легко приготує навіть початківець, а результат перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама
  • борошно пшеничне — 240 г (12 ст. л. без гірки);
  • цукрова пудра — 50 г (2,5 ст. л. з гіркою);
  • розпушувач — 1 ч. л. (5 г);
  • сіль — дрібка;
  • масло вершкове охолоджене — 120 г;
  • яйце — 1 шт.

Для начинки:

  • гарбуз сирий — 300 г;
  • родзинки — 30 г;
  • цедра апельсина — 1 ч. л.;
  • сир будь-якої жирності — 350 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г (5 ст. л. без гірки);
  • сіль — дрібка;
  • кукурудзяний крохмаль — 50 г (2,5 ст. л. з гіркою).

Спосіб приготування

Борошно просіяти, змішати з цукровою пудрою, розпушувачем і сіллю. Додати нарізане холодне вершкове масло та перетерти все в крихту. Вбити яйце й замісити еластичне тісто. Відкласти чверть у морозильник на 20 хвилин, решту розподілити у формі діаметром 20 см, зробивши бортики близько 3 см.

Реклама
рецепт пирога
Основа з тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Родзинки замочити в теплій воді. Гарбуз натерти на крупній тертці, зняти цедру апельсина. У блендері збити сир, яйця, цукор, сіль і крохмаль до однорідної маси. Додати гарбуз, родзинки та цедру, перемішати. Викласти начинку на основу.

рецепт пирога з гарбузом
Начинка з гарбуза. Фото: smachnenke.com.ua

Взяти тісто з морозильника, натерти його на тертці та рівномірно посипати поверх пирога. Випікати при 180 °C упродовж 45–50 хвилин до золотистої скоринки. Дати трохи охолонути й подавати.

смачний пиріг з гарбузом
Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Такий пиріг виходить ароматним, ніжним і яскравим завдяки гарбузу та апельсиновій цедрі.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

гарбуз пиріг десерт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації