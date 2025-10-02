Тертий гарбузовий пиріг — рецепт смачнішої випічки, ніж яблучна

Гарбузовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Тертий гарбузовий пиріг — це справжня осіння класика, яка підкорює ніжністю та ароматом. Завдяки гарбузу, родзинкам і цитрусовим ноткам десерт виходить яскравим, соковитим і надзвичайно смачним. Такий пиріг легко приготує навіть початківець, а результат перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

борошно пшеничне — 240 г (12 ст. л. без гірки);

цукрова пудра — 50 г (2,5 ст. л. з гіркою);

розпушувач — 1 ч. л. (5 г);

сіль — дрібка;

масло вершкове охолоджене — 120 г;

яйце — 1 шт.

Для начинки:

гарбуз сирий — 300 г;

родзинки — 30 г;

цедра апельсина — 1 ч. л.;

сир будь-якої жирності — 350 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г (5 ст. л. без гірки);

сіль — дрібка;

кукурудзяний крохмаль — 50 г (2,5 ст. л. з гіркою).

Спосіб приготування

Борошно просіяти, змішати з цукровою пудрою, розпушувачем і сіллю. Додати нарізане холодне вершкове масло та перетерти все в крихту. Вбити яйце й замісити еластичне тісто. Відкласти чверть у морозильник на 20 хвилин, решту розподілити у формі діаметром 20 см, зробивши бортики близько 3 см.

Основа з тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Родзинки замочити в теплій воді. Гарбуз натерти на крупній тертці, зняти цедру апельсина. У блендері збити сир, яйця, цукор, сіль і крохмаль до однорідної маси. Додати гарбуз, родзинки та цедру, перемішати. Викласти начинку на основу.

Начинка з гарбуза. Фото: smachnenke.com.ua

Взяти тісто з морозильника, натерти його на тертці та рівномірно посипати поверх пирога. Випікати при 180 °C упродовж 45–50 хвилин до золотистої скоринки. Дати трохи охолонути й подавати.

Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Такий пиріг виходить ароматним, ніжним і яскравим завдяки гарбузу та апельсиновій цедрі.

