Пиріг із гарбуза з родзинками та вишнею — осінній десерт для всієї родини

Пиріг зі шматочками гарбуза. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей пиріг із гарбуза з родзинками та вишнею стане справжньою окрасою осіннього столу. Соковитий гарбуз, солодкі родзинки та кислувата вишня створюють гармонійне поєднання смаків. Простий рецепт дозволяє приготувати ароматний та ніжний десерт без зайвих складнощів — ідеально для сімейного чаювання чи зустрічей із друзями.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (форма 26 см):

гарбуз — 800 г (у неочищеному вигляді);

цедра апельсина — 1 шт.;

вершкове масло — 10 г (для змащування форми);

манка — 2 ст. л. (для присипання форми);

яйця — 4 шт.;

цукор — 80 г;

сіль — ½ ч. л. у тісто + 1 ч. л. до гарбуза;

молоко — 330 мл;

ванілін — 1 г;

борошно — 150 г;

манна крупа — 130 г;

розпушувач — 7 г;

родзинки — 70 г;

сушена вишня — 70 г;

цукрова пудра — за бажанням (для посипання).

Спосіб приготування

Гарбуз добре вимити, очистити від шкірки та насіння, нарізати кубиками. Перекласти у каструлю, посолити чайною ложкою солі, залити водою й довести до кипіння. Варити кілька хвилин до напівготовності, потім відкинути на друшляк, щоб позбутися зайвої рідини. Додати апельсинову цедру і перемішати, щоб підкреслити природну солодкість гарбуза.

Шматочки гаруза. Фото: smakuiemo.com.ua

У мисці збити яйця з цукром, половиною чайної ложки солі та ваніліном до легкої піни. Влити молоко і перемішати. Потім поступово додати манку, просіяне борошно та розпушувач, утворюючи рідкувате тісто.

Гарбуз та тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом і присипати манкою. Викласти на дно частину гарбуза та залити тістом. Залишені шматочки гарбуза розподілити поверх, додати родзинки та сушену вишню для апетитного вигляду і насиченого смаку.

Шматок пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці близько п’ятдесяти хвилин. Перевірити готовність дерев’яною шпажкою — якщо вона виходить сухою, десерт готовий. Дати пирогу постояти у формі 15 хвилин, потім акуратно дістати. За бажанням посипати цукровою пудрою.

