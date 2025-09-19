Видео
Пирог с кусочками тыквы и изюмом — десерт на осень

19 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пирог из тыквы с изюмом и вишней — осенний десерт для всей семьи
Пирог с кусочками тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот пирог из тыквы с изюмом и вишней станет настоящим украшением осеннего стола. Сочная тыква, сладкий изюм и кисловатая вишня создают гармоничное сочетание вкусов. Простой рецепт позволяет приготовить ароматный и нежный десерт без лишних сложностей — идеально для семейного чаепития или встреч с друзьями.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится (форма 26 см):

  • тыква — 800 г (в неочищенном виде);
  • цедра апельсина — 1 шт.;
  • сливочное масло — 10 г (для смазывания формы);
  • манка — 2 ст. л. (для присыпки формы);
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • соль — ½ ч. л. в тесто + 1 ч. л. к тыкве;
  • молоко — 330 мл.;
  • ванилин — 1 г;
  • мука — 150 г;
  • манная крупа — 130 г;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • изюм — 70 г;
  • сушеная вишня — 70 г;
  • сахарная пудра — по желанию (для посыпки).

Способ приготовления

Тыкву хорошо вымыть, очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Переложить в кастрюлю, посолить чайной ложкой соли, залить водой и довести до кипения. Варить несколько минут до полуготовности, затем откинуть на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости. Добавить апельсиновую цедру и перемешать, чтобы подчеркнуть естественную сладость тыквы.

рецепт пирога з гарбузом
Кусочки тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

В миске взбить яйца с сахаром, половиной чайной ложки соли и ванилином до легкой пены. Влить молоко и перемешать. Затем постепенно добавить манку, просеянную муку и разрыхлитель, образуя жидковатое тесто.

рецепт гарбузового пирога
Тыква и тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и присыпать манкой. Выложить на дно часть тыквы и залить тестом. Оставшиеся кусочки тыквы распределить поверх, добавить изюм и сушеную вишню для аппетитного вида и насыщенного вкуса.

простий рецепт гарбузового пирога
Кусок пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке около пятидесяти минут. Проверить готовность деревянной шпажкой — если она выходит сухой, десерт готов. Дать пирогу постоять в форме 15 минут, затем аккуратно достать. По желанию посыпать сахарной пудрой.

