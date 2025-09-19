Пирог из тыквы с изюмом и вишней — осенний десерт для всей семьи

Пирог с кусочками тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот пирог из тыквы с изюмом и вишней станет настоящим украшением осеннего стола. Сочная тыква, сладкий изюм и кисловатая вишня создают гармоничное сочетание вкусов. Простой рецепт позволяет приготовить ароматный и нежный десерт без лишних сложностей — идеально для семейного чаепития или встреч с друзьями.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (форма 26 см):

тыква — 800 г (в неочищенном виде);

цедра апельсина — 1 шт.;

сливочное масло — 10 г (для смазывания формы);

манка — 2 ст. л. (для присыпки формы);

яйца — 4 шт.;

сахар — 80 г;

соль — ½ ч. л. в тесто + 1 ч. л. к тыкве;

молоко — 330 мл.;

ванилин — 1 г;

мука — 150 г;

манная крупа — 130 г;

разрыхлитель — 7 г;

изюм — 70 г;

сушеная вишня — 70 г;

сахарная пудра — по желанию (для посыпки).

Способ приготовления

Тыкву хорошо вымыть, очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Переложить в кастрюлю, посолить чайной ложкой соли, залить водой и довести до кипения. Варить несколько минут до полуготовности, затем откинуть на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости. Добавить апельсиновую цедру и перемешать, чтобы подчеркнуть естественную сладость тыквы.

Кусочки тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

В миске взбить яйца с сахаром, половиной чайной ложки соли и ванилином до легкой пены. Влить молоко и перемешать. Затем постепенно добавить манку, просеянную муку и разрыхлитель, образуя жидковатое тесто.

Тыква и тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и присыпать манкой. Выложить на дно часть тыквы и залить тестом. Оставшиеся кусочки тыквы распределить поверх, добавить изюм и сушеную вишню для аппетитного вида и насыщенного вкуса.

Кусок пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке около пятидесяти минут. Проверить готовность деревянной шпажкой — если она выходит сухой, десерт готов. Дать пирогу постоять в форме 15 минут, затем аккуратно достать. По желанию посыпать сахарной пудрой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.