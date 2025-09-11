Видео
Пирог со сливами "Долче Вита" — такой дешевый, но вкусный рецепт

11 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пирог со сливами Долче Вита — простой и дешевый рецепт
Пирог за сливами. Фото: gospodynka.com.ua
Пирог со сливами "Долче Вита" доказывает, что для вкусной выпечки не нужны дорогие ингредиенты. Простое тесто, немного сгущенного молока и сочные сливы создают невероятный десерт, который влюбляет с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • масло сливочное растопленное — 60 г;
  • йогурт жидкий — 100 г;
  • мука — 170 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сгущенное молоко — 100 г;
  • сливы — 7 шт.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Влить растопленное масло, йогурт и хорошо перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли, замесить однородное тесто.

пиріг зі сливами
Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом, смазать растительным маслом и выложить тесто. Сверху равномерно распределить сгущенное молоко.

рецепт пирога зі сливами
Тесто и сливы. Фото: gospodynka.com.ua

Сливы нарезать дольками и выложить поверх теста, слегка прижимая. Выпекать пирог в духовке при 180 °C около 40-45 минут до золотистого цвета.

простий пиріг зі сливами
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать нарезанным кусочками с чаем или кофе. Десерт получается нежный, ароматный и невероятно вкусный, несмотря на свою простоту.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

рецепт выпечка пирог к чаю пирог со сливами слива
