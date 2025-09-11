Пирог со сливами Долче Вита — простой и дешевый рецепт

Пирог за сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Пирог со сливами "Долче Вита" доказывает, что для вкусной выпечки не нужны дорогие ингредиенты. Простое тесто, немного сгущенного молока и сочные сливы создают невероятный десерт, который влюбляет с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

масло сливочное растопленное — 60 г;

йогурт жидкий — 100 г;

мука — 170 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

соль — щепотка;

сгущенное молоко — 100 г;

сливы — 7 шт.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Влить растопленное масло, йогурт и хорошо перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли, замесить однородное тесто.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом, смазать растительным маслом и выложить тесто. Сверху равномерно распределить сгущенное молоко.

Тесто и сливы. Фото: gospodynka.com.ua

Сливы нарезать дольками и выложить поверх теста, слегка прижимая. Выпекать пирог в духовке при 180 °C около 40-45 минут до золотистого цвета.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать нарезанным кусочками с чаем или кофе. Десерт получается нежный, ароматный и невероятно вкусный, несмотря на свою простоту.

