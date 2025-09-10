Закарпатский торт с карамельным муссом — рецепт десерта

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот закарпатский торт пекут только в нескольких регионах, и он считается настоящей кулинарной жемчужиной. Нежные медовые коржи, сметанный крем и сливочный карамельный мусс создают гармонию вкуса, которая превосходит даже знаменитые торты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

масло сливочное 82% — 180 г;

сахар — 100 г;

мед — 180 г;

соль — ¼ ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

яйца — 4 шт.;

мука — 300 г.

Для крема:

сметана 20% — 1,4 кг;

сахар — 200 г;

ванилин — щепотка.

Для карамельного мусса:

сахар — 150 г;

вода — 50 г;

сливки 33% — 150 г;

масло сливочное 82% — 50 г;

ванилин — щепотка;

соль — ½ ч. л.;

желатин — 6 г;

вода для желатина — 40 г (или сливки 10% — 50 г).

Способ приготовления

Для коржей в кастрюле растопить масло, сахар, мед и соль. Постоянно помешивая, довести массу до однородности, добавить соду — смесь вспенится и посветлеет. Дать остыть, ввести взбитые яйца и постепенно всыпать муку, замешивая тесто карамельного цвета.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

На пергаменте сформировать один круглый корж и тонкий прямоугольный слой. Выпекать при 170 °C 15-17 минут до золотистости. Прямоугольный корж нарезать кубиками по 1-1,5 см, обрезки измельчить на крошку для декора.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сметану с сахаром и ванилином до однородности. Выложить в форму круглый корж, покрыть кремом, далее чередовать кубики из коржа и крем, формируя 4 слоя. Завершить кремом и оставить торт на ночь в холодильнике.

Для карамельного мусса растопить сахар с водой до янтарного цвета, влить горячие сливки, добавить масло, ванилин и соль. Процедить, соединить с растворенным в сливках желатином. Вылить мусс на торт, разровнять и охладить 30 минут.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый торт снять с формы, смазать бока кремом и обсыпать крошкой. В разрезе он выглядит празднично: золотистые кубики коржей, нежный сметанный крем и глянцевая карамель сверху.

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

