Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Этот торт пекут только на Закарпатье — вкуснее "Наполеона" arrow

Этот торт пекут только на Закарпатье — вкуснее "Наполеона"

10 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Закарпатский торт с карамельным муссом — рецепт десерта
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот закарпатский торт пекут только в нескольких регионах, и он считается настоящей кулинарной жемчужиной. Нежные медовые коржи, сметанный крем и сливочный карамельный мусс создают гармонию вкуса, которая превосходит даже знаменитые торты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • масло сливочное 82% — 180 г;
  • сахар — 100 г;
  • мед — 180 г;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 300 г.

Для крема:

  • сметана 20% — 1,4 кг;
  • сахар — 200 г;
  • ванилин — щепотка.

Для карамельного мусса:

  • сахар — 150 г;
  • вода — 50 г;
  • сливки 33% — 150 г;
  • масло сливочное 82% — 50 г;
  • ванилин — щепотка;
  • соль — ½ ч. л.;
  • желатин — 6 г;
  • вода для желатина — 40 г (или сливки 10% — 50 г).

Способ приготовления

Для коржей в кастрюле растопить масло, сахар, мед и соль. Постоянно помешивая, довести массу до однородности, добавить соду — смесь вспенится и посветлеет. Дать остыть, ввести взбитые яйца и постепенно всыпать муку, замешивая тесто карамельного цвета.

рецепт смачного торта
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

На пергаменте сформировать один круглый корж и тонкий прямоугольный слой. Выпекать при 170 °C 15-17 минут до золотистости. Прямоугольный корж нарезать кубиками по 1-1,5 см, обрезки измельчить на крошку для декора.

закарпатський торт із карамельним мусом
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сметану с сахаром и ванилином до однородности. Выложить в форму круглый корж, покрыть кремом, далее чередовать кубики из коржа и крем, формируя 4 слоя. Завершить кремом и оставить торт на ночь в холодильнике.

Для карамельного мусса растопить сахар с водой до янтарного цвета, влить горячие сливки, добавить масло, ванилин и соль. Процедить, соединить с растворенным в сливках желатином. Вылить мусс на торт, разровнять и охладить 30 минут.

закарпатський торт із карамельним кремом
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый торт снять с формы, смазать бока кремом и обсыпать крошкой. В разрезе он выглядит празднично: золотистые кубики коржей, нежный сметанный крем и глянцевая карамель сверху.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

 

десерт торт рецепт Украинская кухня закарпатская кухня крем для торта
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации