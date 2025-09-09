Шоколадный пирог с творогом и ягодами — вкуснее торта

Шоколадный пирог с шоколадом. Фото: кадр из видео

Шоколадный пирог с творогом и ягодами — это настоящий десерт-шедевр. Он сочетает нежное тесто, кремовую творожную начинку и сочные ягоды, создавая вкус, превосходящий даже известные торты. Приготовить его просто, а результат поражает с первого кусочка.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 60-90 г;

масло растительное — 70 г;

мука — 90 г;

какао — 2 ст. л.

Для творожной начинки:

творог кисломолочный — 250 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

кукурузный крахмал — 1 ч. л.;

сахар — 1-2 ст. л. (по вкусу);

Для ягодного слоя:

ягоды свежие или замороженные — 200 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л. без горки;

сахар — 1-2 ст. л. (по вкусу).

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до легкой пены. Добавить растительное масло, перемешать. Всыпать просеянную муку с какао и замесить шоколадное тесто — мягкое, не слишком густое.

Творог и ягоды. Фото: кадр из видео

Для начинки творог перетереть через сито или взбить блендером до нежной текстуры. Добавить яйцо, ванильный сахар, крахмал и сахар по вкусу. Перемешать до кремовой массы. Ягоды подготовить: замороженные разморозить и отцедить, после чего смешать с сахаром и крахмалом.

Шоколадное тесто. Фото: кадр из видео

Форму диаметром 20 см застелить пергаментом или смазать маслом. Выложить половину теста, разровнять. Сверху распределить творожную массу, затем ягоды. Накрыть оставшимся тестом, аккуратно растягивая его ложкой.

Шоколадный пирог. Фото: кадр из видео

Выпекать при 180 °C около 45 минут. Готовность проверить шпажкой: она должна выходить сухой. Дать пирогу остыть, вынуть из формы и украсить по желанию сахарной пудрой или свежими ягодами.

Кусок пирога. Фото: кадр из видео

Этот шоколадный пирог настолько нежный и насыщенный, что напоминает настоящий торт и на вкус даже лучше классической "Праги" или "Спартака".

