Рецепт шоколадного пирога, как торт — вкуснее Праги и Спартака

Рецепт шоколадного пирога, как торт — вкуснее Праги и Спартака

9 сентября 2025 03:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Шоколадный пирог с творогом и ягодами — вкуснее торта
Шоколадный пирог с шоколадом. Фото: кадр из видео
Шоколадный пирог с творогом и ягодами — это настоящий десерт-шедевр. Он сочетает нежное тесто, кремовую творожную начинку и сочные ягоды, создавая вкус, превосходящий даже известные торты. Приготовить его просто, а результат поражает с первого кусочка.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 60-90 г;
  • масло растительное — 70 г;
  • мука — 90 г;
  • какао — 2 ст. л.

Для творожной начинки:

  • творог кисломолочный — 250 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кукурузный крахмал — 1 ч. л.;
  • сахар — 1-2 ст. л. (по вкусу);

Для ягодного слоя:

  • ягоды свежие или замороженные — 200 г;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л. без горки;
  • сахар — 1-2 ст. л. (по вкусу).

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до легкой пены. Добавить растительное масло, перемешать. Всыпать просеянную муку с какао и замесить шоколадное тесто — мягкое, не слишком густое.

шоколадний пиріг з ягодами
Творог и ягоды. Фото: кадр из видео

Для начинки творог перетереть через сито или взбить блендером до нежной текстуры. Добавить яйцо, ванильный сахар, крахмал и сахар по вкусу. Перемешать до кремовой массы. Ягоды подготовить: замороженные разморозить и отцедить, после чего смешать с сахаром и крахмалом.

шоколадний пиріг як торт
Шоколадное тесто. Фото: кадр из видео

Форму диаметром 20 см застелить пергаментом или смазать маслом. Выложить половину теста, разровнять. Сверху распределить творожную массу, затем ягоды. Накрыть оставшимся тестом, аккуратно растягивая его ложкой.

рецепт шоколадного десерту
Шоколадный пирог. Фото: кадр из видео

Выпекать при 180 °C около 45 минут. Готовность проверить шпажкой: она должна выходить сухой. Дать пирогу остыть, вынуть из формы и украсить по желанию сахарной пудрой или свежими ягодами.

шоколадний пиріг з вишнями та сиром
Кусок пирога. Фото: кадр из видео

Этот шоколадный пирог настолько нежный и насыщенный, что напоминает настоящий торт и на вкус даже лучше классической "Праги" или "Спартака".

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог торт рецепт выпечка творог вишня
