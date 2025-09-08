Видео
Запеканка с творогом и вишнями — беспроигрышный десерт к чаю

8 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор
Запеканка с творогом и вишнями — простой рецепт десерта
Запеканка с творогом и вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Запеканка с творогом и вишнями — это десерт, который всегда удается. Нежная творожная начинка сочетается с ароматным тестом и сочными ягодами, создавая безупречный вкус. Простой в приготовлении рецепт, который станет любимым в вашей коллекции домашней выпечки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сахар — 50 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло сливочное — 100 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • мука — 230 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • творог кисломолочный — 300 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сметана — 300 г;
  • соль — щепотка;
  • кукурузный крахмал — 4 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • вишни —50-60 г;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л. (для ягод).

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавить мягкое масло и сметану, перемешать.

запіканка з сиром та вишнями
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить эластичное мягкое тесто. Форму для выпекания смазать маслом или застелить пергаментом, распределить тесто руками по дну и бортикам.

смачна запіканка з сиром та вишнями
Тесто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки смешать творог с сахаром, ванильным сахаром, сметаной, яйцами, солью и крахмалом.

проста запіканка з сиром та вишнями
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перетереть массу через сито для более нежной текстуры. Вишни подготовить: удалить косточки, отцедить сок, обвалять в крахмале.

рецепт запіканки з сиром та вишнями
Добавление вишен. Фото: smakuiemo.com.ua

Вылить творожную массу на тесто, сверху равномерно разложить вишни. Выпекать при 180 °C около 40-45 минут до легкой золотистой корочки.

простий рецепт запіканки з сиром та вишнями
Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать постоять в форме 15 минут, затем осторожно достать. Десерт вкусный как в теплом, так и в охлажденном виде.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт творог запеканки вишня
