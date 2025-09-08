Запеканка с творогом и вишнями — простой рецепт десерта

Запеканка с творогом и вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Запеканка с творогом и вишнями — это десерт, который всегда удается. Нежная творожная начинка сочетается с ароматным тестом и сочными ягодами, создавая безупречный вкус. Простой в приготовлении рецепт, который станет любимым в вашей коллекции домашней выпечки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

сахар — 50 г;

яйца — 2 шт.;

масло сливочное — 100 г;

сметана — 1 ст. л.;

мука — 230 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

творог кисломолочный — 300 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

сметана — 300 г;

соль — щепотка;

кукурузный крахмал — 4 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

вишни —50-60 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л. (для ягод).

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавить мягкое масло и сметану, перемешать.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить эластичное мягкое тесто. Форму для выпекания смазать маслом или застелить пергаментом, распределить тесто руками по дну и бортикам.

Тесто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки смешать творог с сахаром, ванильным сахаром, сметаной, яйцами, солью и крахмалом.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перетереть массу через сито для более нежной текстуры. Вишни подготовить: удалить косточки, отцедить сок, обвалять в крахмале.

Добавление вишен. Фото: smakuiemo.com.ua

Вылить творожную массу на тесто, сверху равномерно разложить вишни. Выпекать при 180 °C около 40-45 минут до легкой золотистой корочки.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать постоять в форме 15 минут, затем осторожно достать. Десерт вкусный как в теплом, так и в охлажденном виде.

