Пиріг Персиковий рай — рецепт домашньої випічки з фото

Пиріг "Персиковий рай". Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг "Персиковий рай" — це ніжна домашня випічка з ароматними персиками, яка підкорює з першого шматочка. Простий рецепт дозволяє приготувати його навіть початківцю, а результат завжди виходить ідеальним. Такий пиріг стане улюбленим десертом для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — щіпка;

ваніль — до свого смаку;

цукор — 160 г;

олія — 60 мл.;

молоко — 60 мл.;

борошно — 300 г;

розпушувач — 12 г;

персики — 3–4 шт.;

цукор для посипання — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, ваніллю та цукром до пишної світлої маси. Влити олію та молоко, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем, ввести в тісто й замісити до однорідної консистенції.

Тісто та персики. Фото: gospodynka.com.ua

Частину персиків нарізати кубиками та додати у тісто. Форму діаметром приблизно 26 см змастити м’яким маслом і викласти все тісто.

Персики та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Решту персиків нарізати півкільцями, розкласти зверху, посипати цукром.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг при температурі 175 °C протягом 30–35 хвилин до золотистої скоринки. Готова випічка виходить ніжною, ароматною та дуже соковитою завдяки персикам.

