Пиріг "Персиковий рай" — рецепт випічки за яким всі ганяються

5 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пиріг Персиковий рай — рецепт домашньої випічки з фото
Пиріг "Персиковий рай". Фото: gospodynka.com.ua
Пиріг "Персиковий рай" — це ніжна домашня випічка з ароматними персиками, яка підкорює з першого шматочка. Простий рецепт дозволяє приготувати його навіть початківцю, а результат завжди виходить ідеальним. Такий пиріг стане улюбленим десертом для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • ваніль — до свого смаку;
  • цукор — 160 г;
  • олія — 60 мл.;
  • молоко — 60 мл.;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 12 г;
  • персики — 3–4 шт.;
  • цукор для посипання — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, ваніллю та цукром до пишної світлої маси. Влити олію та молоко, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем, ввести в тісто й замісити до однорідної консистенції.

рецепт тіста для пирога
Тісто та персики. Фото: gospodynka.com.ua

Частину персиків нарізати кубиками та додати у тісто. Форму діаметром приблизно 26 см змастити м’яким маслом і викласти все тісто.

рецепт пирога з персиками
Персики та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Решту персиків нарізати півкільцями, розкласти зверху, посипати цукром.

рецепт шарлотки з персиками
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг при температурі 175 °C протягом 30–35 хвилин до золотистої скоринки. Готова випічка виходить ніжною, ароматною та дуже соковитою завдяки персикам.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.
 

пиріг десерт рецепт випічка персики
