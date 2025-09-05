Пирог Персиковый рай — рецепт домашней выпечки с фото

Пирог "Персиковый рай". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "Персиковый рай" — это нежная домашняя выпечка с ароматными персиками, которая покоряет с первого кусочка. Простой рецепт позволяет приготовить его даже начинающему, а результат всегда получается идеальным. Такой пирог станет любимым десертом для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

ваниль — по своему вкусу;

сахар — 160 г;

масло — 60 мл.;

молоко — 60 мл.;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 12 г;

персики — 3-4 шт.;

сахар для посыпки — 1 ст. л.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, ванилью и сахаром до пышной светлой массы. Влить масло и молоко, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, ввести в тесто и замесить до однородной консистенции.

Тесто и персики. Фото: gospodynka.com.ua

Часть персиков нарезать кубиками и добавить в тесто. Форму диаметром примерно 26 см смазать мягким маслом и выложить все тесто.

Персики и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Остальные персики нарезать полукольцами, разложить сверху, посыпать сахаром.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог при температуре 175 °C в течение 30-35 минут до золотистой корочки. Готовая выпечка получается нежной, ароматной и очень сочной благодаря персикам.

