Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Пирог "Персиковый рай" — рецепт выпечки за которым все гоняются arrow

Пирог "Персиковый рай" — рецепт выпечки за которым все гоняются

5 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пирог Персиковый рай — рецепт домашней выпечки с фото
Пирог "Персиковый рай". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Пирог "Персиковый рай" — это нежная домашняя выпечка с ароматными персиками, которая покоряет с первого кусочка. Простой рецепт позволяет приготовить его даже начинающему, а результат всегда получается идеальным. Такой пирог станет любимым десертом для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ваниль — по своему вкусу;
  • сахар — 160 г;
  • масло — 60 мл.;
  • молоко — 60 мл.;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • персики — 3-4 шт.;
  • сахар для посыпки — 1 ст. л.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, ванилью и сахаром до пышной светлой массы. Влить масло и молоко, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, ввести в тесто и замесить до однородной консистенции.

рецепт тіста для пирога
Тесто и персики. Фото: gospodynka.com.ua

Часть персиков нарезать кубиками и добавить в тесто. Форму диаметром примерно 26 см смазать мягким маслом и выложить все тесто.

рецепт пирога з персиками
Персики и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Остальные персики нарезать полукольцами, разложить сверху, посыпать сахаром.

рецепт шарлотки з персиками
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог при температуре 175 °C в течение 30-35 минут до золотистой корочки. Готовая выпечка получается нежной, ароматной и очень сочной благодаря персикам.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт рецепт выпечка персики
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации