Торт за 15 минут без выпечки — десерт со сметанным кремом

2 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Торт без выпечки за 15 минут — рецепт со сметанным кремом
Торт без выпечки. Фото: кадр из видео
Торт без выпечки за 15 минут — это идеальный десерт для тех, кто ценит скорость и вкус. Нежный сметанный крем в сочетании с основой из шоколадного печенья создает настоящую гармонию. Такой десерт не требует духовки, а результат получается не хуже классических тортов с выпечкой. Он станет любимым угощением для всей семьи и украсит любой праздник.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится (форма 18 см):

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 130 г;
  • мука — 50 г;
  • сметана — 400 г;
  • сливочное масло — 120-150 г;
  • ванильный сахар — 10 г.

Для основы:

  • шоколадное печенье — 300 г;
  • растопленное сливочное масло — 80 г;
  • молоко — 2-4 ст. л.

Способ приготовления

Шоколадное печенье измельчить в крошку, добавить растопленное сливочное масло и молоко, перемешать. Смесь выложить в форму диаметром 18 см, разровнять и утрамбовать, чтобы образовалась плотная основа.

торт без випічки
Приготовление крема. Фото: кадр из видео

Для крема взбить яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром до пышности. Вмешать муку, добавить сметану и размягченное сливочное масло. Хорошо взбить миксером до однородной нежной массы.

торт без випічки з кремом
Шоколадная крошка. Фото: кадр из видео

Крем выложить поверх основы из печенья, разровнять. Убрать в холодильник на несколько часов для стабилизации.

смачний торт за 15 хвилин
Приготовление торта. Фото: кадр из видео

По желанию можно украсить тертым шоколадом, орехами или свежими ягодами.

шоколадний торт без випічки
Кусок торта. Фото: кадр из видео

Такой торт готовится всего за 15 минут без духовки и получается нежным, ароматным и очень вкусным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт крем для торта без выпечки
