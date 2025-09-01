Видео
Печенье "Шарлотка" ребенку в школу — вкуснее известного пирога

1 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Яблочное печенье Шарлотка в школу — рецепт приготовления домашней выпечки
Печенье "Шарлотка". Фото: gospodynka.com.ua
Яблочное печенье "Шарлотка" — это удачный вариант быстрой домашней выпечки, которая сочетает нежное тесто и ароматную фруктовую начинку. Благодаря простым ингредиентам и легкому приготовлению вы сможете порадовать родных настоящим лакомством в любой день. Такое печенье получается нежным, рассыпчатым и очень вкусным, поэтому его всегда будет мало на столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 320 г;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сахарная пудра — 4 ст. л.;
  • сливочное масло холодное — 120 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана или йогурт — 2 ст. л.

Для начинки:

  • яблоки — 4-5 шт.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — из ½ лимона;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • специи для выпечки (корица, кардамон, имбирь, мускатный орех, гвоздика) — ¼ ч. л.

Способ приготовления

Муку просеять с разрыхлителем, солью и сахарной пудрой. Добавить холодное сливочное масло и перетереть в крошку. Вмешать яйцо и сметану, замесить тесто. Поделить его на 2 части, раскатать и вырезать кружочки диаметром примерно 7 см. Выложить заготовки на противень с пергаментом.

рецепт печива з яблуками
Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки яблоки нарезать мелкими кубиками вместе с кожурой. На сковороде растопить масло, добавить яблоки, лимонный сок, сахар и специи.

простий рецепт печива з яблуками
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Тушить 5-8 минут до мягкости, затем охладить. Выложить начинку на кружочки теста, сверху натереть вторую часть теста в виде крошки.

смачний рецепт печива з яблуками
Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 180 °C около 20-25 минут до золотистого цвета. По желанию посыпать готовое печенье сахарной пудрой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

дети яблоки рецепт печенье 1 сентября школа шарлотка
