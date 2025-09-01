Яблочное печенье Шарлотка в школу — рецепт приготовления домашней выпечки

Печенье "Шарлотка". Фото: gospodynka.com.ua

Яблочное печенье "Шарлотка" — это удачный вариант быстрой домашней выпечки, которая сочетает нежное тесто и ароматную фруктовую начинку. Благодаря простым ингредиентам и легкому приготовлению вы сможете порадовать родных настоящим лакомством в любой день. Такое печенье получается нежным, рассыпчатым и очень вкусным, поэтому его всегда будет мало на столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мука — 320 г;

соль — ¼ ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахарная пудра — 4 ст. л.;

сливочное масло холодное — 120 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана или йогурт — 2 ст. л.

Для начинки:

яблоки — 4-5 шт.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — из ½ лимона;

сахар — 2 ст. л.;

специи для выпечки (корица, кардамон, имбирь, мускатный орех, гвоздика) — ¼ ч. л.

Способ приготовления

Муку просеять с разрыхлителем, солью и сахарной пудрой. Добавить холодное сливочное масло и перетереть в крошку. Вмешать яйцо и сметану, замесить тесто. Поделить его на 2 части, раскатать и вырезать кружочки диаметром примерно 7 см. Выложить заготовки на противень с пергаментом.

Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки яблоки нарезать мелкими кубиками вместе с кожурой. На сковороде растопить масло, добавить яблоки, лимонный сок, сахар и специи.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Тушить 5-8 минут до мягкости, затем охладить. Выложить начинку на кружочки теста, сверху натереть вторую часть теста в виде крошки.

Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 180 °C около 20-25 минут до золотистого цвета. По желанию посыпать готовое печенье сахарной пудрой.

