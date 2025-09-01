Відео
Печиво "Шарлотка" дитині в школу — смачніше відомого пирога

1 вересня 2025 03:00
Яблучне печиво Шарлотка в школу — рецепт приготування домашньої випічки
Печиво “Шарлотка”. Фото: gospodynka.com.ua
Яблучне печиво "Шарлотка" — це вдалий варіант швидкої домашньої випічки, яка поєднує ніжне тісто та ароматну фруктову начинку. Завдяки простим інгредієнтам і легкому приготуванню ви зможете порадувати рідних справжнім смаколиком у будь-який день. Таке печиво виходить ніжним, розсипчастим і надзвичайно смачним, тому його завжди буде мало на столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • борошно — 320 г;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • цукрова пудра — 4 ст. л.;
  • вершкове масло холодне — 120 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана або йогурт — 2 ст. л.

Для начинки:

  • яблука — 4–5 шт.;
  • вершкове масло — 1 ст. л.;
  • лимонний сік — із ½ лимона;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • спеції для випічки (кориця, кардамон, імбир, мускатний горіх, гвоздика) — ¼ ч. л.

Спосіб приготування

Борошно просіяти з розпушувачем, сіллю та цукровою пудрою. Додати холодне вершкове масло й перетерти у крихту. Вмішати яйце та сметану, замісити тісто. Поділити його на 2 частини, розкачати й вирізати кружечки діаметром приблизно 7 см. Викласти заготовки на деко з пергаментом.

рецепт печива з яблуками
Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки яблука нарізати дрібними кубиками разом зі шкіркою. На сковороді розтопити масло, додати яблука, лимонний сік, цукор та спеції.

простий рецепт печива з яблуками
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Тушкувати 5–8 хвилин до м’якості, потім охолодити. Викласти начинку на кружечки тіста, зверху натерти другу частину тіста у вигляді крихти.

смачний рецепт печива з яблуками
Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у духовці при температурі 180 °C близько 20–25 хвилин до золотистого кольору. За бажанням посипати готове печиво цукровою пудрою.

діти яблука рецепт печиво 1 вересня школа шарлотка
