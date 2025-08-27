Торт Наполеон 1970 року — перевірений рецепт десерту

Торт Наполеон. Фото: gospodynka.com.ua

Торт Наполеон 1970 року відтворює улюблену класику зі шкільних свят — тонкі коржі, ніжний крем зі згущеним молоком і легка ванільна нота. Готується з простих інгредієнтів і після короткого настоювання тане в роті, залишаючись беззаперечним фаворитом родинних десертів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

борошно пшеничне — 400 г;

масло вершкове 82,5% холодне — 200 г;

вода холодна — 140 мл;

сіль — дрібка;

оцет 6–9% — 1 ст. л.

Для приготування крему:

масло вершкове 82,5% кімнатної температури — 250 г;

згущене молоко — 500 мл (кімнатної температури);

цукор ванільний — до свого смаку.

Спосіб приготування

Для приготування тіста просіяти борошно в миску. Додати нарізане кубиками холодне масло й перетерти до крихти. У склянці змішати холодну воду, сіль і оцет, додати в крихту та швидко зібрати тісто. Загорнути й охолодити протягом 1 години.

Діаметр коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на 8 частин. Кожну розкачати в круг діаметром близько 30 см, обрізки зберегти для крихти. Перенести на деко з пергаментом, наколоти виделкою. Випікати при 210 °C по 7 хвилин до легкого рум’янцю. Так само спекти всі коржі та обрізки, обрізки подрібнити в крихту.

Тісто та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему збити м’яке масло до пишності. Порціями додати згущене молоко, збиваючи до гладкого крему. Додати ванільний цукор і коротко збити.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємному кільці або просто на підставці укладати коржі, рівномірно змащуючи кремом. Верх і боки також покрити кремом, посипати крихтою з обрізків. Залишити настоюватися від 3 до 12 годин при кімнатній температурі.

