Яблучний пиріг, який затьмарив Шарлотку — головний конкурент

Яблучний пиріг, який затьмарив Шарлотку — головний конкурент

23 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Яблучний пиріг який затьмарив шарлотку — рецепт приготування з фото
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Яблучний пиріг який затьмарив шарлотку поєднує хрустку основу, ніжну сирну масу та карамельні яблука з корицею. Аромат теплий і затишний, кожен шматок тримає форму та тане в роті. Десерт виглядає святково й легко стає улюбленцем сімейних чаювань.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно пшеничне — 180 г;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 50 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • масло вершкове м’яке — 70 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • сметана — 50 г.

Для сирної маси:

  • крем-сир вершковий — 600 г;
  • йогурт натуральний — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • сметана — 100 г;
  • цукор ванільний — 8 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.;
  • пудинг ванільного смаку — 37 г.

Для яблучної начинки:

  • яблука — 3 шт.;
  • цукор коричневий — 4 ст. л.;
  • кориця мелена — ½ ч. л.;
  • вода — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Підготувати роз’ємну форму діаметром 24 см, дно застелити пергаментом. Для приготування тіста з’єднати борошно, сіль, цукор і розпушувач. Додати м’яке масло та перетерти до крихти. Додати жовток і сметану, швидко зібрати тісто.

рецепт шарлотки
Основа з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розподілити у формі рівним шаром, сформувати бортики, наколоти виделкою. Попередньо випекти за температури 180 °C приблизно 10 хвилин, злегка охолодити. Для сирної маси у великій мисці змішати крем-сир, йогурт, яйце, цукор, сметану та ванільний цукор, збити до ніжної однорідності. Додати крохмаль і пудинг, ще раз збити. Перекласти масу на підпечатий корж і розрівняти.

рецепт яблучного пирога
Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки яблука очистити, нарізати невеликими кубиками, змішати з коричневим цукром і корицею. На сковороді додати воду, прогріти до легкого кипіння, додати яблука та готувати, помішуючи, до м’якості. Перекласти на тарілку й повністю охолодити. Рівномірно розподілити начинку поверх сирної маси.

рецепт смачного яблучного пирога
Карамелізовані яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати за температури 180 °C приблизно 60 хвилин, поки центр залишиться з легким тремтінням, а краї стануть пружними.

рецепт пирога з яблоками
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Вимкнути духовку, прочинити дверцята на кілька хвилин, потім повністю охолодити пиріг у формі. Перемістити в холодильник щонайменше на 4 години, після чого дістати з форми та нарізати.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера. 

пиріг десерт яблука рецепт шарлотка
