Яблучний пиріг який затьмарив шарлотку — рецепт приготування з фото

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Яблучний пиріг який затьмарив шарлотку поєднує хрустку основу, ніжну сирну масу та карамельні яблука з корицею. Аромат теплий і затишний, кожен шматок тримає форму та тане в роті. Десерт виглядає святково й легко стає улюбленцем сімейних чаювань.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно пшеничне — 180 г;

сіль — дрібка;

цукор — 50 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

масло вершкове м’яке — 70 г;

жовток — 1 шт.;

сметана — 50 г.

Для сирної маси:

крем-сир вершковий — 600 г;

йогурт натуральний — 200 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 80 г;

сметана — 100 г;

цукор ванільний — 8 г;

крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.;

пудинг ванільного смаку — 37 г.

Для яблучної начинки:

яблука — 3 шт.;

цукор коричневий — 4 ст. л.;

кориця мелена — ½ ч. л.;

вода — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Підготувати роз’ємну форму діаметром 24 см, дно застелити пергаментом. Для приготування тіста з’єднати борошно, сіль, цукор і розпушувач. Додати м’яке масло та перетерти до крихти. Додати жовток і сметану, швидко зібрати тісто.

Основа з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розподілити у формі рівним шаром, сформувати бортики, наколоти виделкою. Попередньо випекти за температури 180 °C приблизно 10 хвилин, злегка охолодити. Для сирної маси у великій мисці змішати крем-сир, йогурт, яйце, цукор, сметану та ванільний цукор, збити до ніжної однорідності. Додати крохмаль і пудинг, ще раз збити. Перекласти масу на підпечатий корж і розрівняти.

Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки яблука очистити, нарізати невеликими кубиками, змішати з коричневим цукром і корицею. На сковороді додати воду, прогріти до легкого кипіння, додати яблука та готувати, помішуючи, до м’якості. Перекласти на тарілку й повністю охолодити. Рівномірно розподілити начинку поверх сирної маси.

Карамелізовані яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати за температури 180 °C приблизно 60 хвилин, поки центр залишиться з легким тремтінням, а краї стануть пружними.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Вимкнути духовку, прочинити дверцята на кілька хвилин, потім повністю охолодити пиріг у формі. Перемістити в холодильник щонайменше на 4 години, після чого дістати з форми та нарізати.

