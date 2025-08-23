Видео
Яблочный пирог, который затмил Шарлотку — главный конкурент

Яблочный пирог, который затмил Шарлотку — главный конкурент

23 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Яблочный пирог который затмил шарлотку — рецепт приготовления с фото
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Яблочный пирог который затмил шарлотку сочетает хрустящую основу, нежную творожную массу и карамельные яблоки с корицей. Аромат теплый и уютный, каждый кусок держит форму и тает во рту. Десерт выглядит празднично и легко становится любимцем семейных чаепитий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука пшеничная — 180 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 50 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло сливочное мягкое — 70 г;
  • желток — 1 шт.;
  • сметана — 50 г.

Для творожной массы:

  • крем-сыр сливочный — 600 г;
  • йогурт натуральный — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • сметана — 100 г;
  • сахар ванильный — 8 г;
  • крахмал кукурузный — 2 ст. л.;
  • пудинг ванильного вкуса — 37 г.

Для яблочной начинки:

  • яблоки — 3 шт.;
  • сахар коричневый — 4 ст. л.;
  • корица молотая — ½ ч. л;
  • вода — 1 ст. л.

Способ приготовления

Подготовить разъемную форму диаметром 24 см, дно застелить пергаментом. Для приготовления теста соединить муку, соль, сахар и разрыхлитель. Добавить мягкое масло и перетереть до крошки. Добавить желток и сметану, быстро собрать тесто.

рецепт шарлотки
Основа из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Распределить в форме ровным слоем, сформировать бортики, наколоть вилкой. Предварительно выпечь при температуре 180 °C примерно 10 минут, слегка охладить. Для творожной массы в большой миске смешать крем-сыр, йогурт, яйцо, сахар, сметану и ванильный сахар, взбить до нежной однородности. Добавить крахмал и пудинг, еще раз взбить. Переложить массу на подпеченный корж и разровнять.

рецепт яблучного пирога
Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки яблоки очистить, нарезать небольшими кубиками, смешать с коричневым сахаром и корицей. На сковороде добавить воду, прогреть до легкого кипения, добавить яблоки и готовить, помешивая, до мягкости. Переложить на тарелку и полностью охладить. Равномерно распределить начинку поверх творожной массы.

рецепт смачного яблучного пирога
Карамелизированные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при температуре 180 °C примерно 60 минут, пока центр останется с легкой дрожью, а края станут упругими.

рецепт пирога з яблоками
Готовый пирог Фото: gospodynka.com.ua

Выключить духовку, приоткрыть дверцу на несколько минут, затем полностью охладить пирог в форме. Переместить в холодильник минимум на 4 часа, после чего достать из формы и нарезать.

пирог десерт яблоки рецепт шарлотка
