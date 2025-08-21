Пляцок Перлина Карпат — рецепт вишуканого українського десерту Лесі Кравецької

Пляцок "Перлина Карпат". Фото: smakuiemo.com.ua

Пляцок Перлина Карпат — це справжня кулінарна окраса, яка поєднує ніжність, вишуканість та традиційний український смак. Авторський рецепт Лесі Кравецької дарує випічці унікальний характер і робить її незамінною для святкового столу. Такий десерт вражає не лише виглядом, а й багатим поєднанням смаків.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 6 шт.;

цукор — 200 г;

вода гаряча — 60 мл;

борошно пшеничне — 150 г;

какао — 30 г;

розпушувач — 5 г.

Для дріжджового коржа з білково-горіховою пінкою:

жовтки — 3 шт.;

кисле молоко або кефір жирний — 50 г;

сіль — 0,5 г;

цукор — 40 г;

масло вершкове розтоплене (82,5%) — 60 г;

дріжджі — 20 г;

борошно — 260 г;

масло вершкове холодне (82,5%) — 60 г.

Для білково-горіхової пінки:

білки — 3 шт.;

цукор — 190 г;

горіхи волоські — 200 г.

Для крему зі згущеним молоком:

масло вершкове м’яке (82,5%) — 150 г;

варене згущене молоко — 200 г;

коньяк — 15 мл.

Для ванільного крему:

молоко — 250 мл.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 20 г;

крохмаль кукурудзяний — 20 г;

масло вершкове м’яке — 250 г.

Для декору (за бажанням):

горіхи подрібнені — 30–50 г.

Спосіб приготування

Для приготування шоколадного бісквіта підготувати форму 18×28 см, дно застелити пергаментом. Яйця з цукром збити міксером на високій швидкості до пишної, світлої маси (близько 8 хвилин). Тонкою цівкою додати гарячу воду та збити ще 1 хвилину. У мисці змішати й просіяти борошно, какао та розпушувач.

Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати суху суміш у три підходи, щоразу обережно перемішати лопаткою знизу вгору. Перекласти тісто у форму, випікати за 175 °C без конвекції приблизно 20 хвилин до сухої шпажки. Повністю охолодити та розрізати на 2 пласти.

Біле тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Дріжджове тісто — жовтки розтерти з цукром і сіллю, додати кисле молоко (або кефір), розтоплене масло та дріжджі, перемішати. Додати більшу частину просіяного борошна, замісити м’яке тісто. Додати кубики холодного масла та решту борошна, вимісити до еластичності. Накрити та залишити на 20 хвилин у теплому місці.

Білкова маса. Фото: smakuiemo.com.ua

Білково-горіхова пінка — білки збити до легкої піни, поступово додати цукор і збити до щільних, блискучих піків. Горіхи подрібнити до середньої крихти та додати до білків, акуратно перемішати. Випікання дріжджового шару — тісто розкачати у прямокутник під форму 18×28 см, перекласти у форму. Рівномірно розподілити зверху білково-горіхову масу. Випікати за 180 °C без конвекції приблизно 20 хвилин до рум’яності. Повністю охолодити та розрізати на 2 пласти.

Волоські горіхи. Фото: smakuiemo.com.ua

Крем зі згущеним молоком — масло збити до пишності. Додати згущене молоко та коньяк, збити до однорідного, легкого крему.

Шоколадний бісквіт та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Ванільний крем — у каструлі змішати яйце, цукор, ванільний цукор і крохмаль. Частинами додати молоко, ретельно розмішуючи вінчиком до гладкості. Поставити на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, довести до загусання. Перелити у миску, накрити плівкою "в контакт" і повністю охолодити. Окремо збити масло до кремової текстури та порціями додати охолоджену заварну основу, збиваючи до однорідності.

Безе та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Збирання — на піднос покласти перший шоколадний пласт. Злегка збризнути молоком або сиропом за бажанням. Рівномірно нанести половину ванільного крему. Викласти половину дріжджового коржа білковою пінкою догори, розподілити по ньому весь крем зі згущеним молоком.

Білий корж. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити другою половиною дріжджового коржа, цього разу пінкою донизу. Нанести решту ванільного крему та накрити другим шоколадним пластом.

Крем та крихти. Фото: smakuiemo.com.ua

Верх злегка покрити тонким шаром ванільного крему, посипати подрібненими горіхами.

Готовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолодити в холодильнику щонайменше 6–8 годин (краще на ніч), після стабілізації нарізати порційно.

