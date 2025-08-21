Пляцок Жемчужина Карпат — рецепт изысканного украинского десерта Леси Кравецкой

Пирог "Жемчужина Карпат". Фото: smakuiemo.com.ua

Пляцок Жемчужина Карпат — это настоящее кулинарное украшение, которое сочетает нежность, изысканность и традиционный украинский вкус. Авторский рецепт Леси Кравецкой дарит выпечке уникальный характер и делает ее незаменимой для праздничного стола. Такой десерт поражает не только видом, но и богатым сочетанием вкусов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйца — 6 шт.;

сахар — 200 г;

вода горячая — 60 мл.;

мука пшеничная — 150 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 5 г.

Для дрожжевого коржа с белково-ореховой пенкой:

желтки — 3 шт.;

кислое молоко или кефир жирный — 50 г;

соль — 0,5 г;

сахар — 40 г;

масло сливочное растопленное (82,5%) — 60 г;

дрожжи — 20 г;

мука — 260 г;

масло сливочное холодное (82,5%) — 60 г.

Для белково-ореховой пенки:

белки — 3 шт.;

сахар — 190 г;

орехи грецкие — 200 г.

Для крема со сгущенным молоком:

масло сливочное мягкое (82,5%) — 150 г;

вареное сгущенное молоко — 200 г;

коньяк — 15 мл.

Для ванильного крема:

молоко — 250 мл.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 20 г;

крахмал кукурузный — 20 г;

масло сливочное мягкое — 250 г.

Для декора (по желанию):

орехи измельченные — 30-50 г.

Способ приготовления

Для приготовления шоколадного бисквита подготовить форму 18×28 см, дно застелить пергаментом. Яйца с сахаром взбить миксером на высокой скорости до пышной, светлой массы (около 8 минут). Тонкой струйкой добавить горячую воду и взбить еще 1 минуту. В миске смешать и просеять муку, какао и разрыхлитель.

Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить сухую смесь в три подхода, каждый раз осторожно перемешать лопаткой снизу вверх. Переложить тесто в форму, выпекать при 175 °C без конвекции примерно 20 минут до сухой шпажки. Полностью охладить и разрезать на 2 пласта.

Белое тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Дрожжевое тесто. Желтки растереть с сахаром и солью, добавить кислое молоко (или кефир), растопленное масло и дрожжи, перемешать. Добавить большую часть просеянной муки, замесить мягкое тесто. Добавить кубики холодного масла и остальную муку, вымесить до эластичности. Накрыть и оставить на 20 минут в теплом месте.

Белковая масса. Фото: smakuiemo.com.ua

Белково-ореховая пенка — белки взбить до легкой пены, постепенно добавить сахар и взбить до плотных, блестящих пиков. Орехи измельчить до средней крошки и добавить к белкам, аккуратно перемешать. Выпекание дрожжевого слоя — тесто раскатать в прямоугольник под форму 18×28 см, переложить в форму. Равномерно распределить сверху белково-ореховую массу. Выпекать при 180 °C без конвекции примерно 20 минут до румяности. Полностью охладить и разрезать на 2 пласта.

Грецкие орехи Фото: smakuiemo.com.ua

Крем со сгущенным молоком — масло взбить до пышности. Добавить сгущенное молоко и коньяк, взбить до однородного, легкого крема.

Шоколадный бисквит и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Ванильный крем — в кастрюле смешать яйцо, сахар, ванильный сахар и крахмал. Частями добавить молоко, тщательно размешивая венчиком до гладкости. Поставить на слабый огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения. Перелить в миску, накрыть пленкой "в контакт" и полностью охладить. Отдельно взбить масло до кремовой текстуры и порциями добавить охлажденную заварную основу, взбивая до однородности.

Безе и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Сборка сборки — на поднос положить первый шоколадный пласт. Слегка сбрызнуть молоком или сиропом по желанию. Равномерно нанести половину ванильного крема. Выложить половину дрожжевого коржа белковой пенкой вверх, распределить по нему весь крем со сгущенкой.

Белый корж. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть второй половиной дрожжевого коржа, на этот раз пенкой вниз. Нанести оставшийся ванильный крем и накрыть вторым шоколадным пластом.

Крем и крошки. Фото: smakuiemo.com.ua

Верх слегка покрыть тонким слоем ванильного крема, посыпать измельченными орехами.

Готовый десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Охладить в холодильнике не менее 6-8 часов (лучше на ночь), после стабилизации нарезать порционно.

