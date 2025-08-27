Торт Наполеон 1970 года — проверенный рецепт десерта

Торт Наполеон. Фото: gospodynka.com.ua

Торт Наполеон 1970 года воссоздает любимую классику со школьных праздников — тонкие коржи, нежный крем со сгущенкой и легкая ванильная нота. Готовится из простых ингредиентов и после короткого настаивания тает во рту, оставаясь безоговорочным фаворитом семейных десертов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мука пшеничная — 400 г;

масло сливочное 82,5% холодное — 200 г;

вода холодная — 140 мл.;

соль — щепотка;

уксус 6-9% — 1 ст. л.

Для приготовления крема:

масло сливочное 82,5% комнатной температуры — 250 г;

сгущенное молоко — 500 мл. (комнатной температуры);

сахар ванильный — по своему вкусу.

Способ приготовления

Для приготовления теста просеять муку в миску. Добавить нарезанное кубиками холодное масло и перетереть до крошки. В стакане смешать холодную воду, соль и уксус, добавить в крошку и быстро собрать тесто. Завернуть и охладить на протяжении 1 часа.

Диаметр коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на 8 частей. Каждую раскатать в круг диаметром около 30 см, обрезки сохранить для крошки. Перенести на противень с пергаментом, наколоть вилкой. Выпекать при 210 °C по 7 минут до легкого румянца. Так же испечь все коржи и обрезки, обрезки измельчить в крошку.

Тесто и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема взбить мягкое масло до пышности. Порциями добавить сгущенное молоко, взбивая до гладкого крема. Добавить ванильный сахар и коротко взбить.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемном кольце или просто на подставке укладывать коржи, равномерно смазывая кремом. Верх и бока также покрыть кремом, посыпать крошкой из обрезков. Оставить настаиваться от 3 до 12 часов при комнатной температуре.

