Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Торт за 15 хвилин без випічки — десерт зі сметанним кремом arrow

Торт за 15 хвилин без випічки — десерт зі сметанним кремом

2 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Торт без випічки за 15 хвилин — рецепт зі сметанним кремом
Торт без випічки. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Торт без випічки за 15 хвилин — це ідеальний десерт для тих, хто цінує швидкість і смак. Ніжний сметанний крем у поєднанні з основою з шоколадного печива створює справжню гармонію. Такий десерт не потребує духовки, а результат виходить не гірший за класичні торти з випіканням. Він стане улюбленим частуванням для всієї родини й прикрасить будь-яке свято.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться (форма 18 см):

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 130 г;
  • борошно — 50 г;
  • сметана — 400 г;
  • вершкове масло — 120–150 г;
  • ванільний цукор — 10 г.

Для основи:

  • шоколадне печиво — 300 г;
  • розтоплене вершкове масло — 80 г;
  • молоко — 2–4 ст. л.

Спосіб приготування

Шоколадне печиво подрібнити у крихту, додати розтоплене вершкове масло та молоко, перемішати. Суміш викласти у форму діаметром 18 см, розрівняти й утрамбувати, щоб утворилася щільна основа.

торт без випічки
Приготування крема. Фото: кадр з відео

Для крему збити яйця з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром до пишності. Вмішати борошно, додати сметану та розм’якшене вершкове масло. Добре збити міксером до однорідної ніжної маси.

торт без випічки з кремом
Шоколадна крихта. Фото: кадр з відео

Крем викласти поверх основи з печива, розрівняти. Прибрати у холодильник на кілька годин для стабілізації.

смачний торт за 15 хвилин
Приготування торта. Фото: кадр з відео

За бажанням можна прикрасити тертим шоколадом, горіхами чи свіжими ягодами.

шоколадний торт без випічки
Шматок торта. Фото: кадр з відео

Такий торт готується всього за 15 хвилин без духовки й виходить ніжним, ароматним та дуже смачним.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера. 

десерт торт рецепт крем для торта без випічки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації