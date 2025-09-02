Торт без випічки за 15 хвилин — рецепт зі сметанним кремом

Торт без випічки. Фото: кадр з відео

Торт без випічки за 15 хвилин — це ідеальний десерт для тих, хто цінує швидкість і смак. Ніжний сметанний крем у поєднанні з основою з шоколадного печива створює справжню гармонію. Такий десерт не потребує духовки, а результат виходить не гірший за класичні торти з випіканням. Він стане улюбленим частуванням для всієї родини й прикрасить будь-яке свято.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться (форма 18 см):

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 130 г;

борошно — 50 г;

сметана — 400 г;

вершкове масло — 120–150 г;

ванільний цукор — 10 г.

Для основи:

шоколадне печиво — 300 г;

розтоплене вершкове масло — 80 г;

молоко — 2–4 ст. л.

Спосіб приготування

Шоколадне печиво подрібнити у крихту, додати розтоплене вершкове масло та молоко, перемішати. Суміш викласти у форму діаметром 18 см, розрівняти й утрамбувати, щоб утворилася щільна основа.

Приготування крема. Фото: кадр з відео

Для крему збити яйця з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром до пишності. Вмішати борошно, додати сметану та розм’якшене вершкове масло. Добре збити міксером до однорідної ніжної маси.

Шоколадна крихта. Фото: кадр з відео

Крем викласти поверх основи з печива, розрівняти. Прибрати у холодильник на кілька годин для стабілізації.

Приготування торта. Фото: кадр з відео

За бажанням можна прикрасити тертим шоколадом, горіхами чи свіжими ягодами.

Шматок торта. Фото: кадр з відео

Такий торт готується всього за 15 хвилин без духовки й виходить ніжним, ароматним та дуже смачним.

