Запіканка з сиром та вишнями — простий рецепт десерту

Запіканка з сиром та вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Запіканка з сиром та вишнями — це десерт, який завжди вдається. Ніжна сирна начинка поєднується з ароматним тістом і соковитими ягодами, створюючи бездоганний смак. Простий у приготуванні рецепт, який стане улюбленим у вашій колекції домашньої випічки.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

цукор — 50 г;

яйця — 2 шт.;

масло вершкове — 100 г;

сметана — 1 ст. л.;

борошно — 230 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

сир кисломолочний — 300 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

сметана — 300 г;

сіль — дрібка;

кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

вишні — 50–60 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л. (для ягід).

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром до пишної світлої маси. Додати м’яке масло та сметану, перемішати.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити еластичне м’яке тісто. Форму для випікання змастити маслом або застелити пергаментом, розподілити тісто руками по дну й бортиках.

Тісто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки змішати сир із цукром, ванільним цукром, сметаною, яйцями, сіллю та крохмалем.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перетерти масу через сито для ніжнішої текстури. Вишні підготувати: видалити кісточки, відцідити сік, обваляти у крохмалі.

Додавання вишень. Фото: smakuiemo.com.ua

Вилити сирну масу на тісто, зверху рівномірно розкласти вишні. Випікати при 180 °C близько 40–45 хвилин до легкої золотистої скоринки.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати постояти у формі 15 хвилин, потім обережно дістати. Десерт смачний як у теплому, так і в охолодженому вигляді.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.