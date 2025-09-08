Відео
Запіканка з сиром та вишнями — безпрограшний десерт до чаю

8 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Запіканка з сиром та вишнями — простий рецепт десерту
Запіканка з сиром та вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua
Запіканка з сиром та вишнями — це десерт, який завжди вдається. Ніжна сирна начинка поєднується з ароматним тістом і соковитими ягодами, створюючи бездоганний смак. Простий у приготуванні рецепт, який стане улюбленим у вашій колекції домашньої випічки.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • цукор — 50 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • масло вершкове — 100 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • борошно — 230 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 300 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сметана — 300 г;
  • сіль — дрібка;
  • кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • вишні — 50–60 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л. (для ягід).

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром до пишної світлої маси. Додати м’яке масло та сметану, перемішати.

запіканка з сиром та вишнями
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити еластичне м’яке тісто. Форму для випікання змастити маслом або застелити пергаментом, розподілити тісто руками по дну й бортиках.

смачна запіканка з сиром та вишнями
Тісто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки змішати сир із цукром, ванільним цукром, сметаною, яйцями, сіллю та крохмалем.

проста запіканка з сиром та вишнями
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перетерти масу через сито для ніжнішої текстури. Вишні підготувати: видалити кісточки, відцідити сік, обваляти у крохмалі.

рецепт запіканки з сиром та вишнями
Додавання вишень. Фото: smakuiemo.com.ua

Вилити сирну масу на тісто, зверху рівномірно розкласти вишні. Випікати при 180 °C близько 40–45 хвилин до легкої золотистої скоринки.

простий рецепт запіканки з сиром та вишнями
Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати постояти у формі 15 хвилин, потім обережно дістати. Десерт смачний як у теплому, так і в охолодженому вигляді.

