Шоколадний пиріг з сиром та ягодами — смачніший за торт

Шоколадний пиріг. Фото: кадр з відео

Шоколадний пиріг із сиром та ягодами — це справжній десерт-шедевр. Він поєднує ніжне тісто, кремову сирну начинку та соковиті ягоди, створюючи смак, що перевершує навіть відомі торти. Приготувати його просто, а результат вражає з першого шматочка.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 60–90 г;

олія рослинна — 70 г;

борошно — 90 г;

какао — 2 ст. л.

Для сирної начинки:

сир кисломолочний — 250 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;

цукор — 1–2 ст. л. (на смак);

Для ягідного шару:

ягоди свіжі чи заморожені — 200 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л. без гірки;

цукор — 1–2 ст. л. (на смак).

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі та цукром до легкої піни. Додати олію, перемішати. Всипати просіяне борошно з какао й замісити шоколадне тісто — м’яке, не надто густе.

Сир та ягоди. Фото: кадр з відео

Для начинки сир перетерти через сито або збити блендером до ніжної текстури. Додати яйце, ванільний цукор, крохмаль та цукор за смаком. Перемішати до кремової маси. Ягоди підготувати: заморожені розморозити й відцідити, після чого змішати з цукром і крохмалем.

Шоколадне тісто. Фото: кадр з відео

Форму діаметром 20 см застелити пергаментом або змастити маслом. Викласти половину тіста, розрівняти. Зверху розподілити сирну масу, потім ягоди. Накрити рештою тіста, акуратно розтягуючи його ложкою.

Шоколадний пиріг. Фото: кадр з відео

Випікати при 180 °C близько 45 хвилин. Готовність перевірити шпажкою: вона має виходити сухою. Дати пирогу охолонути, вийняти з форми й прикрасити за бажанням цукровою пудрою або свіжими ягодами.

Шматок пирога. Фото: кадр з відео

Цей шоколадний пиріг настільки ніжний та насичений, що нагадує справжній торт і смакує навіть краще за класичну "Прагу" чи "Спартак".

