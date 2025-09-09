Відео
Рецепт шоколадного пирога, як торт — смачніше Праги та Спартака

Рецепт шоколадного пирога, як торт — смачніше Праги та Спартака

9 вересня 2025 03:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Шоколадний пиріг з сиром та ягодами — смачніший за торт
Шоколадний пиріг. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Шоколадний пиріг із сиром та ягодами — це справжній десерт-шедевр. Він поєднує ніжне тісто, кремову сирну начинку та соковиті ягоди, створюючи смак, що перевершує навіть відомі торти. Приготувати його просто, а результат вражає з першого шматочка.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 60–90 г;
  • олія рослинна — 70 г;
  • борошно — 90 г;
  • какао — 2 ст. л.

Для сирної начинки:

  • сир кисломолочний — 250 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1–2 ст. л. (на смак);

Для ягідного шару:

  • ягоди свіжі чи заморожені — 200 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л. без гірки;
  • цукор — 1–2 ст. л. (на смак).

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі та цукром до легкої піни. Додати олію, перемішати. Всипати просіяне борошно з какао й замісити шоколадне тісто — м’яке, не надто густе.

шоколадний пиріг з ягодами
Сир та ягоди. Фото: кадр з відео

Для начинки сир перетерти через сито або збити блендером до ніжної текстури. Додати яйце, ванільний цукор, крохмаль та цукор за смаком. Перемішати до кремової маси. Ягоди підготувати: заморожені розморозити й відцідити, після чого змішати з цукром і крохмалем.

шоколадний пиріг як торт
Шоколадне тісто. Фото: кадр з відео

Форму діаметром 20 см застелити пергаментом або змастити маслом. Викласти половину тіста, розрівняти. Зверху розподілити сирну масу, потім ягоди. Накрити рештою тіста, акуратно розтягуючи його ложкою.

рецепт шоколадного десерту
Шоколадний пиріг. Фото: кадр з відео

Випікати при 180 °C близько 45 хвилин. Готовність перевірити шпажкою: вона має виходити сухою. Дати пирогу охолонути, вийняти з форми й прикрасити за бажанням цукровою пудрою або свіжими ягодами.

шоколадний пиріг з вишнями та сиром
Шматок пирога. Фото: кадр з відео

Цей шоколадний пиріг настільки ніжний та насичений, що нагадує справжній торт і смакує навіть краще за класичну "Прагу" чи "Спартак".

пиріг торт рецепт випічка кисломолочний сир вишня
