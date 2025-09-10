Відео
Цей торт печуть тільки на Закарпатті — смачніше за "Наполеон"

10 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Закарпатський торт із карамельним мусом — рецепт десерту
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей закарпатський торт печуть лише у кількох регіонах, і він вважається справжньою кулінарною перлиною. Ніжні медові коржі, сметанний крем та вершковий карамельний мус створюють гармонію смаку, яка перевершує навіть знамениті торти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • масло вершкове 82% — 180 г;
  • цукор — 100 г;
  • мед — 180 г;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйця — 4 шт.;
  • борошно — 300 г.

Для крему:

  • сметана 20% — 1,4 кг;
  • цукор — 200 г;
  • ванілін — дрібка.

Для карамельного мусу:

  • цукор — 150 г;
  • вода — 50 г;
  • вершки 33% — 150 г;
  • масло вершкове 82% — 50 г;
  • ванілін — дрібка;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • желатин — 6 г;
  • вода для желатину — 40 г (або вершки 10% — 50 г).

Спосіб приготування

Для коржів у каструлі розтопити масло, цукор, мед і сіль. Постійно помішуючи, довести масу до однорідності, додати соду — суміш спіниться й посвітлішає. Дати охолонути, ввести збиті яйця та поступово всипати борошно, замішуючи тісто карамельного кольору.

рецепт смачного торта
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

На пергаменті сформувати один круглий корж і тонкий прямокутний шар. Випікати при 170 °C 15–17 хвилин до золотистості. Прямокутний корж нарізати кубиками по 1–1,5 см, обрізки подрібнити на крихту для декору.

закарпатський торт із карамельним мусом
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити сметану з цукром та ваніліном до однорідності. Викласти у форму круглий корж, покрити кремом, далі чергувати кубики з коржа та крем, формуючи 4 шари. Завершити кремом і залишити торт на ніч у холодильнику.

Для карамельного мусу розтопити цукор із водою до янтарного кольору, влити гарячі вершки, додати масло, ванілін і сіль. Процідити, з’єднати з розчиненим у вершках желатином. Вилити мус на торт, розрівняти й охолодити 30 хвилин.

закарпатський торт із карамельним кремом
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий торт зняти з форми, змастити боки кремом і обсипати крихтою. У розрізі він виглядає святково: золотисті кубики коржів, ніжний сметанний крем і глянцева карамель зверху.

десерт торт рецепт Українська кухня закарпатська кухня крем для торта
