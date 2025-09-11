Пиріг зі сливами Долче Віта — простий і дешевий рецепт

Пиріг за сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг зі сливами "Долче Віта" доводить, що для смачної випічки не потрібні дорогі інгредієнти. Просте тісто, трішки згущеного молока та соковиті сливи створюють неймовірний десерт, який закохує з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

масло вершкове розтоплене — 60 г;

йогурт рідкий — 100 г;

борошно — 170 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

сіль — дрібка;

згущене молоко — 100 г;

сливи — 7 шт.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром та ванільним цукром до світлої пишної маси. Влити розтоплене масло, йогурт і добре перемішати. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і дрібкою солі, замісити однорідне тісто.

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом, змастити олією й викласти тісто. Зверху рівномірно розподілити згущене молоко.

Тісто та сливи. Фото: gospodynka.com.ua

Сливи нарізати дольками й викласти поверх тіста, злегка притискаючи. Випікати пиріг у духовці при 180 °C близько 40–45 хвилин до золотистого кольору.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати нарізаним шматочками з чаєм чи кавою. Десерт виходить ніжний, ароматний і неймовірно смачний попри свою простоту.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.