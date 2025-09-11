Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Пиріг за сливами "Долче Віта" — такий дешевий, але смачний рецепт arrow

Пиріг за сливами "Долче Віта" — такий дешевий, але смачний рецепт

11 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пиріг зі сливами Долче Віта — простий і дешевий рецепт
Пиріг за сливами. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Пиріг зі сливами "Долче Віта" доводить, що для смачної випічки не потрібні дорогі інгредієнти. Просте тісто, трішки згущеного молока та соковиті сливи створюють неймовірний десерт, який закохує з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • масло вершкове розтоплене — 60 г;
  • йогурт рідкий — 100 г;
  • борошно — 170 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • згущене молоко — 100 г;
  • сливи — 7 шт.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром та ванільним цукром до світлої пишної маси. Влити розтоплене масло, йогурт і добре перемішати. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і дрібкою солі, замісити однорідне тісто.

пиріг зі сливами
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом, змастити олією й викласти тісто. Зверху рівномірно розподілити згущене молоко.

рецепт пирога зі сливами
Тісто та сливи. Фото: gospodynka.com.ua

Сливи нарізати дольками й викласти поверх тіста, злегка притискаючи. Випікати пиріг у духовці при 180 °C близько 40–45 хвилин до золотистого кольору.

простий пиріг зі сливами
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати нарізаним шматочками з чаєм чи кавою. Десерт виходить ніжний, ароматний і неймовірно смачний попри свою простоту.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

рецепт випічка пиріг до чаю пиріг зі сливами слива
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації