Главная Вкус Рецепт тертого тыквенного пирога — еще лучше яблочного

Рецепт тертого тыквенного пирога — еще лучше яблочного

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 03:00
Тертый тыквенный пирог — рецепт более вкусной выпечки, чем яблочная
Тыквенный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Тертый тыквенный пирог — это настоящая осенняя классика, которая покоряет нежностью и ароматом. Благодаря тыкве, изюму и цитрусовым ноткам десерт получается ярким, сочным и необычайно вкусным. Такой пирог легко приготовит даже начинающий, а результат превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука пшеничная — 240 г (12 ст. л. без горки);
  • сахарная пудра — 50 г (2,5 ст. л. с горкой);
  • разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г);
  • соль — щепотка;
  • масло сливочное охлажденное — 120 г;
  • яйцо — 1 шт.

Для начинки:

  • тыква сырая — 300 г;
  • изюм — 30 г;
  • цедра апельсина — 1 ч. л.;
  • творог любой жирности — 350 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г (5 ст. л. без горки);
  • соль — щепотка;
  • кукурузный крахмал — 50 г (2,5 ст. л. с горкой).

Способ приготовления

Муку просеять, смешать с сахарной пудрой, разрыхлителем и солью. Добавить нарезанное холодное сливочное масло и перетереть все в крошку. Вбить яйцо и замесить эластичное тесто. Отложить четверть в морозильник на 20 минут, остальное распределить в форме диаметром 20 см, сделав бортики около 3 см.

рецепт пирога
Основа из теста. Фото: smachnenke.com.ua

Изюм замочить в теплой воде. Тыкву натереть на крупной терке, снять цедру апельсина. В блендере взбить творог, яйца, сахар, соль и крахмал до однородной массы. Добавить тыкву, изюм и цедру, перемешать. Выложить начинку на основу.

рецепт пирога з гарбузом
Начинка из тыквы. Фото: smachnenke.com.ua

Взять тесто из морозильника, натереть его на терке и равномерно посыпать поверх пирога. Выпекать при 180 °C в течение 45-50 минут до золотистой корочки. Дать немного остыть и подавать.

смачний пиріг з гарбузом
Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Такой пирог получается ароматным, нежным и ярким благодаря тыкве и апельсиновой цедре.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

тыква пирог десерт рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
