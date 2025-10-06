Итальянская панакота из тыквы — нежный десерт с цитрусовым ароматом

"Панакота" из тыквы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт из тыквы удивит даже самых требовательных гурманов. Итальянская панакота в сочетании с цитрусовыми нотками получается невероятно нежной, легкой и ароматной. Она готовится просто, а выглядит, как произведение ресторанной кухни.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

тыква — 1 кг;

вода — 250 мл.;

желатин — 25 г + 150 мл. теплой воды;

сок 1 лимона;

сок 2 апельсинов;

ванильный сахар — 1 пакетик;

мед или другой подсластитель — 3 ст. л.

Кремовая часть:

желатин — 25 г + 150 мл. теплой воды;

сливки — 250 мл.;

молоко — 250 мл.;

мед или другой подсластитель — 3 ст. л.;

ванильный сахар — 1 пакетик.

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками. Залить водой и варить на слабом огне 15-20 минут до мягкости. Желатин залить теплой водой и оставить для набухания. Выжать сок из лимона и апельсинов, добавить ванильный сахар и мед. Желатин растопить на водяной бане или в микроволновке, влить в тыквенно-цитрусовую массу. Все перебить блендером до однородности.

Тыквенное пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Форму слегка смазать маслом, вылить горячую тыквенную смесь, остудить и поставить в холодильник на 2-3 часа до застывания. Для второй части желатин залить водой, оставить на несколько минут. Сливки с молоком, медом и ванильным сахаром нагреть на слабом огне, но не доводить до кипения. Добавить растопленный желатин, перемешать до однородности.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Когда первый слой хорошо застыл, аккуратно вылить кремовую смесь сверху. Поставить в холодильник еще на несколько часов до полного застывания. Готовую панакоту можно украсить орехами, тертым шоколадом или цитрусовой цедрой. Получается десерт с нежной текстурой, в котором сочетаются сливочная мягкость и яркий вкус тыквы с цитрусами.

