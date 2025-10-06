Видео
Видео

Главная Вкус "Панакота" из тыквы — шедевр среди десертов, который тает во рту

"Панакота" из тыквы — шедевр среди десертов, который тает во рту

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 03:04
Итальянская панакота из тыквы — нежный десерт с цитрусовым ароматом
"Панакота" из тыквы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт из тыквы удивит даже самых требовательных гурманов. Итальянская панакота в сочетании с цитрусовыми нотками получается невероятно нежной, легкой и ароматной. Она готовится просто, а выглядит, как произведение ресторанной кухни.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 1 кг;
  • вода — 250 мл.;
  • желатин — 25 г + 150 мл. теплой воды;
  • сок 1 лимона;
  • сок 2 апельсинов;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • мед или другой подсластитель — 3 ст. л.

Кремовая часть:

  • желатин — 25 г + 150 мл. теплой воды;
  • сливки — 250 мл.;
  • молоко — 250 мл.;
  • мед или другой подсластитель — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 пакетик.

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками. Залить водой и варить на слабом огне 15-20 минут до мягкости. Желатин залить теплой водой и оставить для набухания. Выжать сок из лимона и апельсинов, добавить ванильный сахар и мед. Желатин растопить на водяной бане или в микроволновке, влить в тыквенно-цитрусовую массу. Все перебить блендером до однородности.

рецепт десерту з гарбуза
Тыквенное пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Форму слегка смазать маслом, вылить горячую тыквенную смесь, остудить и поставить в холодильник на 2-3 часа до застывания. Для второй части желатин залить водой, оставить на несколько минут. Сливки с молоком, медом и ванильным сахаром нагреть на слабом огне, но не доводить до кипения. Добавить растопленный желатин, перемешать до однородности.

рецепт панакоти з гарбузом
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Когда первый слой хорошо застыл, аккуратно вылить кремовую смесь сверху. Поставить в холодильник еще на несколько часов до полного застывания. Готовую панакоту можно украсить орехами, тертым шоколадом или цитрусовой цедрой. Получается десерт с нежной текстурой, в котором сочетаются сливочная мягкость и яркий вкус тыквы с цитрусами.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

тыква десерт рецепт без выпечки панакота
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
