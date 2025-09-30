Гарбузові оладки — рецепт приготування ніжної страви на сніданок чи вечерю

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю
Смачні гарбузові оладки — це страва, яка завжди вдається й подобається всім. Вони виходять ніжні, легкі та золотисті, з приємним гарбузовим ароматом. Готуються швидко, а подавати їх можна і зі сметаною, і з медом, і навіть із солодкими соусами. Це універсальний рецепт для будь-якої пори дня.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 600 г;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 150 г (приблизно 6 ст. л. з гіркою);
- розпушувач — 0,5 ч. л.;
- олія рослинна — для смаження;
- сметана — для подачі.
Спосіб приготування
Гарбуз натерти на дрібній тертці, додати сіль, жовтки й цукор, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто.
Білки збити до стійкої пишної піни, акуратно вмішати їх у тісто лопаткою, рухаючи знизу вгору, щоб маса залишалася повітряною.
На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, формуючи оладки. Смажити з обох боків до золотистого кольору. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Подавати гарячими зі сметаною, медом або солодким соусом на вибір. Такі оладки чудово смакують і як сніданок, і як легка вечеря.
