Головна Смак Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 05:01
Гарбузові оладки — рецепт приготування ніжної страви на сніданок чи вечерю
Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Смачні гарбузові оладки — це страва, яка завжди вдається й подобається всім. Вони виходять ніжні, легкі та золотисті, з приємним гарбузовим ароматом. Готуються швидко, а подавати їх можна і зі сметаною, і з медом, і навіть із солодкими соусами. Це універсальний рецепт для будь-якої пори дня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 600 г;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 150 г (приблизно 6 ст. л. з гіркою);
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • олія рослинна — для смаження;
  • сметана — для подачі.

Спосіб приготування

Гарбуз натерти на дрібній тертці, додати сіль, жовтки й цукор, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто.

рецепт оладків
Гарбуз та яйці. Фото: smachnenke.com.ua

Білки збити до стійкої пишної піни, акуратно вмішати їх у тісто лопаткою, рухаючи знизу вгору, щоб маса залишалася повітряною.

гарбузові оладки
Гарбузові оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, формуючи оладки. Смажити з обох боків до золотистого кольору. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

рецепт оладків за 10 хвилин
Гарбузові оладки за сметаною. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати гарячими зі сметаною, медом або солодким соусом на вибір. Такі оладки чудово смакують і як сніданок, і як легка вечеря.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

гарбуз рецепт оладки ідея для сніданку рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
