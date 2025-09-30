Гарбузові оладки — рецепт приготування ніжної страви на сніданок чи вечерю

Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Смачні гарбузові оладки — це страва, яка завжди вдається й подобається всім. Вони виходять ніжні, легкі та золотисті, з приємним гарбузовим ароматом. Готуються швидко, а подавати їх можна і зі сметаною, і з медом, і навіть із солодкими соусами. Це універсальний рецепт для будь-якої пори дня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

гарбуз — 600 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 150 г (приблизно 6 ст. л. з гіркою);

розпушувач — 0,5 ч. л.;

олія рослинна — для смаження;

сметана — для подачі.

Спосіб приготування

Гарбуз натерти на дрібній тертці, додати сіль, жовтки й цукор, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто.

Гарбуз та яйці. Фото: smachnenke.com.ua

Білки збити до стійкої пишної піни, акуратно вмішати їх у тісто лопаткою, рухаючи знизу вгору, щоб маса залишалася повітряною.

Гарбузові оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, формуючи оладки. Смажити з обох боків до золотистого кольору. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Гарбузові оладки за сметаною. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати гарячими зі сметаною, медом або солодким соусом на вибір. Такі оладки чудово смакують і як сніданок, і як легка вечеря.

