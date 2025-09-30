Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 05:01
Тыквенные оладьи — рецепт приготовления нежного блюда на завтрак или ужин
Тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Вкусные тыквенные оладьи — это блюдо, которое всегда удается и нравится всем. Они получаются нежные, легкие и золотистые, с приятным тыквенным ароматом. Готовятся быстро, а подавать их можно и со сметаной, и с медом, и даже со сладкими соусами. Это универсальный рецепт для любого времени дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 600 г;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 150 г (примерно 6 ст. л. с горкой);
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л;
  • масло растительное — для жарки;
  • сметана — для подачи.

Способ приготовления

Тыкву натереть на мелкой терке, добавить соль, желтки и сахар, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто.

рецепт оладків
Тыква и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Белки взбить до устойчивой пышной пены, аккуратно вмешать их в тесто лопаткой, двигая снизу вверх, чтобы масса оставалась воздушной.

гарбузові оладки
Тыквенные оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

рецепт оладків за 10 хвилин
Тыквенные оладьи со сметаной. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать горячими со сметаной, медом или сладким соусом на выбор. Такие оладьи прекрасно подходят и как завтрак, и как легкий ужин.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

тыква рецепт оладьи идея для завтрака рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации