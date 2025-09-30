Тыквенные оладьи — рецепт приготовления нежного блюда на завтрак или ужин

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин
Вкусные тыквенные оладьи — это блюдо, которое всегда удается и нравится всем. Они получаются нежные, легкие и золотистые, с приятным тыквенным ароматом. Готовятся быстро, а подавать их можно и со сметаной, и с медом, и даже со сладкими соусами. Это универсальный рецепт для любого времени дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- тыква — 600 г;
- соль — 1/3 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 150 г (примерно 6 ст. л. с горкой);
- разрыхлитель — 0,5 ч. л;
- масло растительное — для жарки;
- сметана — для подачи.
Способ приготовления
Тыкву натереть на мелкой терке, добавить соль, желтки и сахар, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто.
Белки взбить до устойчивой пышной пены, аккуратно вмешать их в тесто лопаткой, двигая снизу вверх, чтобы масса оставалась воздушной.
На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Подавать горячими со сметаной, медом или сладким соусом на выбор. Такие оладьи прекрасно подходят и как завтрак, и как легкий ужин.
