Тыквенные оладьи — рецепт приготовления нежного блюда на завтрак или ужин

Тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Вкусные тыквенные оладьи — это блюдо, которое всегда удается и нравится всем. Они получаются нежные, легкие и золотистые, с приятным тыквенным ароматом. Готовятся быстро, а подавать их можно и со сметаной, и с медом, и даже со сладкими соусами. Это универсальный рецепт для любого времени дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

тыква — 600 г;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

мука — 150 г (примерно 6 ст. л. с горкой);

разрыхлитель — 0,5 ч. л;

масло растительное — для жарки;

сметана — для подачи.

Способ приготовления

Тыкву натереть на мелкой терке, добавить соль, желтки и сахар, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто.

Тыква и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Белки взбить до устойчивой пышной пены, аккуратно вмешать их в тесто лопаткой, двигая снизу вверх, чтобы масса оставалась воздушной.

Тыквенные оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Тыквенные оладьи со сметаной. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать горячими со сметаной, медом или сладким соусом на выбор. Такие оладьи прекрасно подходят и как завтрак, и как легкий ужин.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.