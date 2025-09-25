Відео
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "Золотий" еліксир здоров'я

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "Золотий" еліксир здоров'я

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 15:04
Гарбузовий сік з морквою та грушами на зиму — рецепт приготування вдома
Гарбузовий сік. Фото: smakuiemo.com.ua

Смачний гарбузовий сік з морквою та грушами на зиму — це справжній вітамінний напій, що заряджає енергією та зміцнює імунітет. Завдяки поєднанню солодкого гарбуза, соковитої моркви та ніжних груш він має м’який смак і насичений колір. Такий сік стане незамінним у холодну пору року та подарує вам користь і тепло літа в кожній склянці.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз очищений — 2 кг;
  • морква очищена — 1 кг;
  • груші або яблука очищені — 1 кг;
  • вода — 3,5 л;
  • цукор — 500–700 г (до свого смаку);
  • лимонна кислота — 1–2 ч. л. або сік лимона;
  • апельсини — 2 шт. (за бажанням).

Вихід: 7–7,5 л.

Спосіб приготування

Гарбуз і моркву нарізати кубиками, груші або яблука шматочками. У великій каструлі закип’ятити воду, додати гарбуз і моркву. Варити до м’якості приблизно 20–25 хвилин. Потім покласти груші та варити ще близько 10 хвилин.

рецепт гарбузового соку
Нарізаний гарбуз. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли всі інгредієнти стануть м’якими, перебити їх занурювальним блендером до однорідної маси.

гарбузовий сік з грушами
Груші та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати цукор, лимонну кислоту або сік лимона, перемішати та знову довести до кипіння.

гарбузовий сік на зиму
Приготування соку. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням влити апельсиновий сік або додати трохи цедри для аромату.

гарбузовий нектар з грушами та морквою
Гарбузовий нектар. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий гарбузово-морквяно-грушевий сік розлити по стерилізованих банках чи пляшках, щільно закрити кришками, укутати й залишити до повного охолодження.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

здоров'я гарбуз морква заготівля на зиму груша сік
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
