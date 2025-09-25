Гарбузовий сік з морквою та грушами на зиму — рецепт приготування вдома

Гарбузовий сік. Фото: smakuiemo.com.ua

Смачний гарбузовий сік з морквою та грушами на зиму — це справжній вітамінний напій, що заряджає енергією та зміцнює імунітет. Завдяки поєднанню солодкого гарбуза, соковитої моркви та ніжних груш він має м’який смак і насичений колір. Такий сік стане незамінним у холодну пору року та подарує вам користь і тепло літа в кожній склянці.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

гарбуз очищений — 2 кг;

морква очищена — 1 кг;

груші або яблука очищені — 1 кг;

вода — 3,5 л;

цукор — 500–700 г (до свого смаку);

лимонна кислота — 1–2 ч. л. або сік лимона;

апельсини — 2 шт. (за бажанням).

Вихід: 7–7,5 л.

Спосіб приготування

Гарбуз і моркву нарізати кубиками, груші або яблука шматочками. У великій каструлі закип’ятити воду, додати гарбуз і моркву. Варити до м’якості приблизно 20–25 хвилин. Потім покласти груші та варити ще близько 10 хвилин.

Нарізаний гарбуз. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли всі інгредієнти стануть м’якими, перебити їх занурювальним блендером до однорідної маси.

Груші та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати цукор, лимонну кислоту або сік лимона, перемішати та знову довести до кипіння.

Приготування соку. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням влити апельсиновий сік або додати трохи цедри для аромату.

Гарбузовий нектар. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий гарбузово-морквяно-грушевий сік розлити по стерилізованих банках чи пляшках, щільно закрити кришками, укутати й залишити до повного охолодження.

