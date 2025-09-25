Гарбузовий сік з морквою та грушами на зиму — рецепт приготування вдома

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "Золотий" еліксир здоров'я
Смачний гарбузовий сік з морквою та грушами на зиму — це справжній вітамінний напій, що заряджає енергією та зміцнює імунітет. Завдяки поєднанню солодкого гарбуза, соковитої моркви та ніжних груш він має м’який смак і насичений колір. Такий сік стане незамінним у холодну пору року та подарує вам користь і тепло літа в кожній склянці.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- гарбуз очищений — 2 кг;
- морква очищена — 1 кг;
- груші або яблука очищені — 1 кг;
- вода — 3,5 л;
- цукор — 500–700 г (до свого смаку);
- лимонна кислота — 1–2 ч. л. або сік лимона;
- апельсини — 2 шт. (за бажанням).
Вихід: 7–7,5 л.
Спосіб приготування
Гарбуз і моркву нарізати кубиками, груші або яблука шматочками. У великій каструлі закип’ятити воду, додати гарбуз і моркву. Варити до м’якості приблизно 20–25 хвилин. Потім покласти груші та варити ще близько 10 хвилин.
Коли всі інгредієнти стануть м’якими, перебити їх занурювальним блендером до однорідної маси.
Додати цукор, лимонну кислоту або сік лимона, перемішати та знову довести до кипіння.
За бажанням влити апельсиновий сік або додати трохи цедри для аромату.
Готовий гарбузово-морквяно-грушевий сік розлити по стерилізованих банках чи пляшках, щільно закрити кришками, укутати й залишити до повного охолодження.
