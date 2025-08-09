Відео
Нова заготівля з капустою на зиму "Люкс" — цей рецепт всі шукають

Нова заготівля з капустою на зиму "Люкс" — цей рецепт всі шукають

9 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Нова заготівля з капустою на зиму — рецепт маринованої капусти Люкс у томатному соусі
Заготівля з капустою. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ця заготівля з капустою на зиму "Люкс" стане справжнім порятунком у холодну пору. Простий рецепт з томатним маринадом, ароматними спеціями та мінімумом зусиль — усе, що потрібно для смачної й хрусткої капусти до будь-якої страви. Стерилізуйте, закручуйте та зберігайте до самої весни. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — скільки вміститься в банки;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • перець запашний — кілька горошин;
  • перець чорний горошком — 6–9 шт.;
  • лавровий лист — 3–4 шт.

Для маринаду (на 1,25 л води):

  • вода — 1 л 250 мл.;
  • цукор — 200 г (приблизно 7 ст. л. з гіркою);
  • сіль — 2 ст. л. (60 г);
  • томатний соус — 300 г (гострий або класичний);
  • оцет 9% — 150 мл.

Вихід: приблизно 3 літрові банки + 1 банка 0,5 л.

Спосіб приготування

Підготуйте банки — добре вимийте їх і стерилізуйте. У чисті сухі банки покласти трохи цибулі, нарізаної півкільцями, по кілька горошин запашного і чорного перцю, а також лавровий лист.

маринована капуста на зиму
Капуста та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Нашаткувати капусту, нарізати листя смужками, а потім зручно подрібнити на рівномірні шматочки. Якщо потрапляє частина качана — розрізати її на менші частини. Щільно утрамбувати капусту в банки, обрізаючи темні або пошкоджені ділянки.

Заготівля з капустою на зиму — приготування маринаду 

У велику каструлю влити воду, додати цукор, сіль, томатний соус та оцет. Добре перемішати, поставити на вогонь і довести до кипіння. Соус має повністю розчинитися, а маринад стати ароматним і однорідним.

капуста на зиму
Капуста та маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно залити гарячим маринадом вміст банок — спочатку невеликими порціями, щоб банки не лопнули, потім долити до самого верху.

рецепт маринованої капусти на зиму
Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Стерилізувати банки. Для пізньої капусти — 40 хвилин, для молодої — 20 хвилин з моменту закипання води в каструлі. Після стерилізації банки герметично закатати, перевернути догори дном і тепло вкрити до повного охолодження.

Готова капуста має насичений колір, пряний аромат і стане чудовою добавкою до гарнірів або м’яса в зимовий період.

Також радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корсині квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

Корисні солоні огірки без цукру та оцту, які зберігаються у квартирі роками. 

капуста рецепт заготівля на зиму капуста на зиму овочі на зиму
