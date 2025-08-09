Нова заготівля з капустою на зиму — рецепт маринованої капусти Люкс у томатному соусі

Заготівля з капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Ця заготівля з капустою на зиму "Люкс" стане справжнім порятунком у холодну пору. Простий рецепт з томатним маринадом, ароматними спеціями та мінімумом зусиль — усе, що потрібно для смачної й хрусткої капусти до будь-якої страви. Стерилізуйте, закручуйте та зберігайте до самої весни.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

капуста — скільки вміститься в банки;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

перець запашний — кілька горошин;

перець чорний горошком — 6–9 шт.;

лавровий лист — 3–4 шт.

Для маринаду (на 1,25 л води):

вода — 1 л 250 мл.;

цукор — 200 г (приблизно 7 ст. л. з гіркою);

сіль — 2 ст. л. (60 г);

томатний соус — 300 г (гострий або класичний);

оцет 9% — 150 мл.

Вихід: приблизно 3 літрові банки + 1 банка 0,5 л.

Спосіб приготування

Підготуйте банки — добре вимийте їх і стерилізуйте. У чисті сухі банки покласти трохи цибулі, нарізаної півкільцями, по кілька горошин запашного і чорного перцю, а також лавровий лист.

Капуста та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Нашаткувати капусту, нарізати листя смужками, а потім зручно подрібнити на рівномірні шматочки. Якщо потрапляє частина качана — розрізати її на менші частини. Щільно утрамбувати капусту в банки, обрізаючи темні або пошкоджені ділянки.

Заготівля з капустою на зиму — приготування маринаду

У велику каструлю влити воду, додати цукор, сіль, томатний соус та оцет. Добре перемішати, поставити на вогонь і довести до кипіння. Соус має повністю розчинитися, а маринад стати ароматним і однорідним.

Капуста та маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно залити гарячим маринадом вміст банок — спочатку невеликими порціями, щоб банки не лопнули, потім долити до самого верху.

Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Стерилізувати банки. Для пізньої капусти — 40 хвилин, для молодої — 20 хвилин з моменту закипання води в каструлі. Після стерилізації банки герметично закатати, перевернути догори дном і тепло вкрити до повного охолодження.

Готова капуста має насичений колір, пряний аромат і стане чудовою добавкою до гарнірів або м’яса в зимовий період.

