Квашені огірки та помідори — рецепт з фото смачної заготівлі в одній банці

Квашені огірки та помідори в 1 банці — смачний питний розсіл
Ця квашена заготівля — справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти смак літа в одній банці. Хрумкі огірки, соковиті помідори, духмяна зелень і пряний розсіл — усе поєднується в цьому рецепті. Завдяки простій технології бродіння без кип’ятіння, овочі залишаються натуральними, смачними й готовими до вживання вже за кілька тижнів.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- огірки (невеликі) — довільна кількість;
- помідори (щільні, невеликі) — довільна кількість;
- кріп — кілька парасольок;
- петрушка — до свого смаку;
- листя хрону — кілька штук;
- листя смородини — кілька штук;
- листя вишні — 2–3 шт. на банку;
- листя винограду — 1–2 шт. на банку (+ для накриття зверху — за бажанням);
- часник — кілька зубчиків;
- сіль — 1 ст. л. на кожен літр води.
Спосіб приготування
Підготувати чисті сухі банки: добре вимити їх із содою та обдати окропом або простерилізувати над парою чи в духовці. Кришки також ошпарити або проварити. На дно кожної банки викласти зелень: парасольку кропу, кілька листків смородини, вишні, винограду, лист хрону (можна розрізати) та гілочку петрушки. Додати розрізаний уздовж часник для кращого аромату.
Укласти вертикально огірки, щільно, але без надмірного тиску. Додати трохи зелені між огірками. Поверх викласти щільні помідори — сливки, чері або коктейльні. Додати сіль із розрахунку 1 ст. л. на кожен літр об’єму банки — просто зверху.
Залити холодною фільтрованою або водопровідною водою. Важливо: вода має бути саме холодна, щоб почався процес природного бродіння. За бажанням накрити зверху листям винограду. Закрити капроновими кришками. Поставити банки у прохолодне темне місце або на піднос у разі витікання розсолу.
Через 5–7 днів почнеться бродіння. Через 2–3 тижні овочі будуть готові. Тоді відкрити банки, злити трохи розсолу, протерти горлечко, замінити кришки на стерильні й щільно закрити.
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