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Головна arrow Смак arrow Квашені огірки та помідори в 1 банці — смачний питний розсіл arrow

Квашені огірки та помідори в 1 банці — смачний питний розсіл

30 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Квашені огірки та помідори — рецепт з фото смачної заготівлі в одній банці
Огірки та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ця квашена заготівля — справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти смак літа в одній банці. Хрумкі огірки, соковиті помідори, духмяна зелень і пряний розсіл — усе поєднується в цьому рецепті. Завдяки простій технології бродіння без кип’ятіння, овочі залишаються натуральними, смачними й готовими до вживання вже за кілька тижнів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

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Вам знадобиться:

  • огірки (невеликі) — довільна кількість;
  • помідори (щільні, невеликі) — довільна кількість;
  • кріп — кілька парасольок;
  • петрушка — до свого смаку;
  • листя хрону — кілька штук;
  • листя смородини — кілька штук;
  • листя вишні — 2–3 шт. на банку;
  • листя винограду — 1–2 шт. на банку (+ для накриття зверху — за бажанням);
  • часник — кілька зубчиків;
  • сіль — 1 ст. л. на кожен літр води.

Спосіб приготування

Підготувати чисті сухі банки: добре вимити їх із содою та обдати окропом або простерилізувати над парою чи в духовці. Кришки також ошпарити або проварити. На дно кожної банки викласти зелень: парасольку кропу, кілька листків смородини, вишні, винограду, лист хрону (можна розрізати) та гілочку петрушки. Додати розрізаний уздовж часник для кращого аромату.

Квашені огірки та помідори, рецепт з фото смачної заготівлі в одній банці
Огірки, помідори та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Укласти вертикально огірки, щільно, але без надмірного тиску. Додати трохи зелені між огірками. Поверх викласти щільні помідори — сливки, чері або коктейльні. Додати сіль із розрахунку 1 ст. л. на кожен літр об’єму банки — просто зверху.

Квашені огірки та помідори, рецепт з фото смачної заготівлі
Помідори в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Залити холодною фільтрованою або водопровідною водою. Важливо: вода має бути саме холодна, щоб почався процес природного бродіння. За бажанням накрити зверху листям винограду. Закрити капроновими кришками. Поставити банки у прохолодне темне місце або на піднос у разі витікання розсолу.

Смачні квашені огірки та помідори, рецепт з фото смачної заготівлі
Помідори та огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 5–7 днів почнеться бродіння. Через 2–3 тижні овочі будуть готові. Тоді відкрити банки, злити трохи розсолу, протерти горлечко, замінити кришки на стерильні й щільно закрити.

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