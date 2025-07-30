Квашені огірки та помідори — рецепт з фото смачної заготівлі в одній банці

Огірки та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця квашена заготівля — справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти смак літа в одній банці. Хрумкі огірки, соковиті помідори, духмяна зелень і пряний розсіл — усе поєднується в цьому рецепті. Завдяки простій технології бродіння без кип’ятіння, овочі залишаються натуральними, смачними й готовими до вживання вже за кілька тижнів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

огірки (невеликі) — довільна кількість;

помідори (щільні, невеликі) — довільна кількість;

кріп — кілька парасольок;

петрушка — до свого смаку;

листя хрону — кілька штук;

листя смородини — кілька штук;

листя вишні — 2–3 шт. на банку;

листя винограду — 1–2 шт. на банку (+ для накриття зверху — за бажанням);

часник — кілька зубчиків;

сіль — 1 ст. л. на кожен літр води.

Спосіб приготування

Підготувати чисті сухі банки: добре вимити їх із содою та обдати окропом або простерилізувати над парою чи в духовці. Кришки також ошпарити або проварити. На дно кожної банки викласти зелень: парасольку кропу, кілька листків смородини, вишні, винограду, лист хрону (можна розрізати) та гілочку петрушки. Додати розрізаний уздовж часник для кращого аромату.

Огірки, помідори та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Укласти вертикально огірки, щільно, але без надмірного тиску. Додати трохи зелені між огірками. Поверх викласти щільні помідори — сливки, чері або коктейльні. Додати сіль із розрахунку 1 ст. л. на кожен літр об’єму банки — просто зверху.

Помідори в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Залити холодною фільтрованою або водопровідною водою. Важливо: вода має бути саме холодна, щоб почався процес природного бродіння. За бажанням накрити зверху листям винограду. Закрити капроновими кришками. Поставити банки у прохолодне темне місце або на піднос у разі витікання розсолу.

Помідори та огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 5–7 днів почнеться бродіння. Через 2–3 тижні овочі будуть готові. Тоді відкрити банки, злити трохи розсолу, протерти горлечко, замінити кришки на стерильні й щільно закрити.

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