Майже малосольні огірки за 20 хвилин — рецепт смачної закуски без очікування

Швидкі майже малосольні огірки — готові за 20 хвилин
Якщо немає часу чекати кілька днів, а хочеться малосольних огірків уже зараз — цей рецепт для вас. Усього 20 хвилин, кілька простих інгредієнтів, і ви отримаєте хрумку, ароматну закуску, яка ідеально смакує з будь-якою стравою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Picantecooking Viktoriya Popin.
Вам знадобиться:
- ґрунтові огірки — 500 г;
- часник — 3 зубчики (видавити);
- сіль — до свого смаку;
- кріп — невеликий пучок (дрібно нарізати);
- олія рослинна — 3 ст. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Огірки добре вимити, за бажанням можна злегка зрізати шкірку. Нарізати кружечками або брусочками.
У великій мисці змішати огірки з подрібненим часником, сіллю, кропом, олією та оцтом. Добре перемішати, злегка притискаючи огірки ложкою, щоб вони пустили сік.
Залишити настоюватися при кімнатній температурі на 15–20 хвилин.
Після цього можна подавати або охолодити перед подачею. Огірки виходять хрумкими, ароматними й дуже схожими на класичні малосольні.
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