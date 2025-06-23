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Головна arrow Смак arrow Швидкі майже малосольні огірки — готові за 20 хвилин arrow

Швидкі майже малосольні огірки — готові за 20 хвилин

23 червня 2025 01:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Майже малосольні огірки за 20 хвилин — рецепт смачної закуски без очікування
Малосольні огірки. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Якщо немає часу чекати кілька днів, а хочеться малосольних огірків уже зараз — цей рецепт для вас. Усього 20 хвилин, кілька простих інгредієнтів, і ви отримаєте хрумку, ароматну закуску, яка ідеально смакує з будь-якою стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Picantecooking Viktoriya Popin

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Вам знадобиться:

  • ґрунтові огірки — 500 г;
  • часник — 3 зубчики (видавити);
  • сіль — до свого смаку;
  • кріп — невеликий пучок (дрібно нарізати);
  • олія рослинна — 3 ст. л.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Огірки добре вимити, за бажанням можна злегка зрізати шкірку. Нарізати кружечками або брусочками.

швидкі майже малосольні огірки
Нарізані огірки. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking

У великій мисці змішати огірки з подрібненим часником, сіллю, кропом, олією та оцтом. Добре перемішати, злегка притискаючи огірки ложкою, щоб вони пустили сік.

швидкий рецепт малосольні огірки
Додавання часнику. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking

Залишити настоюватися при кімнатній температурі на 15–20 хвилин.

простий швидкий рецепт малосольні огірки
Приготування огірків. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking


Після цього можна подавати або охолодити перед подачею. Огірки виходять хрумкими, ароматними й дуже схожими на класичні малосольні.

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