Майже малосольні огірки за 20 хвилин — рецепт смачної закуски без очікування

Малосольні огірки. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking

Якщо немає часу чекати кілька днів, а хочеться малосольних огірків уже зараз — цей рецепт для вас. Усього 20 хвилин, кілька простих інгредієнтів, і ви отримаєте хрумку, ароматну закуску, яка ідеально смакує з будь-якою стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Picantecooking Viktoriya Popin.

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Вам знадобиться:

ґрунтові огірки — 500 г;

часник — 3 зубчики (видавити);

сіль — до свого смаку;

кріп — невеликий пучок (дрібно нарізати);

олія рослинна — 3 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Огірки добре вимити, за бажанням можна злегка зрізати шкірку. Нарізати кружечками або брусочками.

Нарізані огірки. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking

У великій мисці змішати огірки з подрібненим часником, сіллю, кропом, олією та оцтом. Добре перемішати, злегка притискаючи огірки ложкою, щоб вони пустили сік.

Додавання часнику. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking

Залишити настоюватися при кімнатній температурі на 15–20 хвилин.

Приготування огірків. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking



Після цього можна подавати або охолодити перед подачею. Огірки виходять хрумкими, ароматними й дуже схожими на класичні малосольні.

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