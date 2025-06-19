Кисло-солодкі мариновані огірки з перчинкою за 2 дні — швидка закуска до шашлику

Кисло-солодкі мариновані огірки за 2 дні — ідеально до шашлику
Ці мариновані огірки з часником і гострим перцем готуються всього за два дні, мають виразний кисло-солодкий смак і легку пікантність. Вони чудово доповнять будь-яке м’ясо на грилі, шашлик чи навіть просту вечерю з картоплею. Ідеальна закуска на літо.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- огірки — 600 г;
- гострий перець — 3 шт.;
- часник — 4–6 зуб.;
- кріп — на смак.
Для маринаду:
- вода — 500 мл.;
- оцет 9% — 100 мл.;
- цукор — 3 ст. л.;
- сіль — 12 г;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- перець чорний горошком — 1 ч. л. (неповна);
- коріандр — 0,5 ч. л.;
- куркума — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Добре вимити огірки, за потреби замочити у холодній воді на 1–2 години. Зрізати кінчики з обох боків. Простерилізувати банки.
На дно банок викласти гілочки кропу, очищені зубчики часнику, кружальця гострого перцю. Щільно заповнити банки огірками.
У каструлі змішати воду, оцет, цукор, сіль, спеції та куркуму. Довести до кипіння і варити 1–2 хвилини.
Залити огірки гарячим маринадом так, щоб повністю їх покрити. Закрити банки кришками (не герметично), дати охолонути, потім поставити в холодильник або в холодне місце.
Через 2 дні мариновані огірки готові до вживання. Вони мають збалансований кисло-солодкий смак з легкою пікантною ноткою — ідеальні до шашлику або молодої картоплі.
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