Кисло-солодкі мариновані огірки з перчинкою за 2 дні — швидка закуска до шашлику

Кисло-солодкі мариновані огірки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ці мариновані огірки з часником і гострим перцем готуються всього за два дні, мають виразний кисло-солодкий смак і легку пікантність. Вони чудово доповнять будь-яке м’ясо на грилі, шашлик чи навіть просту вечерю з картоплею. Ідеальна закуска на літо.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

огірки — 600 г;

гострий перець — 3 шт.;

часник — 4–6 зуб.;

кріп — на смак.

Для маринаду:

вода — 500 мл.;

оцет 9% — 100 мл.;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — 12 г;

лавровий лист — 2–3 шт.;

перець чорний горошком — 1 ч. л. (неповна);

коріандр — 0,5 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Добре вимити огірки, за потреби замочити у холодній воді на 1–2 години. Зрізати кінчики з обох боків. Простерилізувати банки.

Гострий перець. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На дно банок викласти гілочки кропу, очищені зубчики часнику, кружальця гострого перцю. Щільно заповнити банки огірками.

Перець, часник та кріп. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У каструлі змішати воду, оцет, цукор, сіль, спеції та куркуму. Довести до кипіння і варити 1–2 хвилини.

Маринад для огірків. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Залити огірки гарячим маринадом так, щоб повністю їх покрити. Закрити банки кришками (не герметично), дати охолонути, потім поставити в холодильник або в холодне місце.

Огірки в банці. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Через 2 дні мариновані огірки готові до вживання. Вони мають збалансований кисло-солодкий смак з легкою пікантною ноткою — ідеальні до шашлику або молодої картоплі.

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