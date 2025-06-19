Кисло-сладкие маринованные огурцы с перчинкой за 2 дня — быстрая закуска к шашлыку

Кисло-сладкие маринованные огурцы за 2 дня — идеально к шашлыку
Эти маринованные огурцы с чесноком и острым перцем готовятся всего за два дня, имеют выразительный кисло-сладкий вкус и легкую пикантность. Они прекрасно дополнят любое мясо на гриле, шашлык или даже простой ужин с картошкой. Идеальная закуска на лето.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты.
Вам понадобится:
- огурцы — 600 г;
- острый перец — 3 шт.;
- чеснок — 4-6 зуб;
- укроп — по вкусу.
Для маринада:
- вода — 500 мл.;
- уксус 9% — 100 мл.;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — 12 г;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- перец черный горошком — 1 ч. л. (не полная);
- кориандр — 0,5 ч. л.;
- куркума — 1 ч. л.
Способ приготовления
Хорошо вымыть огурцы, при необходимости замочить в холодной воде на 1-2 часа. Срезать кончики с обеих сторон. Простерилизовать банки.
На дно банок выложить веточки укропа, очищенные зубчики чеснока, кружочки острого перца. Плотно заполнить банки огурцами.
В кастрюле смешать воду, уксус, сахар, соль, специи и куркуму. Довести до кипения и варить 1-2 минуты.
Залить огурцы горячим маринадом так, чтобы полностью их покрыть. Закрыть банки крышками (не герметично), дать остыть, затем поставить в холодильник или в холодное место.
Через 2 дня маринованные огурцы готовы к употреблению. Они имеют сбалансированный кисло-сладкий вкус с легкой пикантной ноткой — идеальные к шашлыку или молодой картошке.
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