Кисло-сладкие маринованные огурцы с перчинкой за 2 дня — быстрая закуска к шашлыку

Кисло-сладкие маринованные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эти маринованные огурцы с чесноком и острым перцем готовятся всего за два дня, имеют выразительный кисло-сладкий вкус и легкую пикантность. Они прекрасно дополнят любое мясо на гриле, шашлык или даже простой ужин с картошкой. Идеальная закуска на лето.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты.

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Вам понадобится:

огурцы — 600 г;

острый перец — 3 шт.;

чеснок — 4-6 зуб;

укроп — по вкусу.

Для маринада:

вода — 500 мл.;

уксус 9% — 100 мл.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 12 г;

лавровый лист — 2-3 шт.;

перец черный горошком — 1 ч. л. (не полная);

кориандр — 0,5 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.

Способ приготовления

Хорошо вымыть огурцы, при необходимости замочить в холодной воде на 1-2 часа. Срезать кончики с обеих сторон. Простерилизовать банки.

Острый перец. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На дно банок выложить веточки укропа, очищенные зубчики чеснока, кружочки острого перца. Плотно заполнить банки огурцами.

Перец, чеснок и укроп. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В кастрюле смешать воду, уксус, сахар, соль, специи и куркуму. Довести до кипения и варить 1-2 минуты.

Маринад для огурцов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Залить огурцы горячим маринадом так, чтобы полностью их покрыть. Закрыть банки крышками (не герметично), дать остыть, затем поставить в холодильник или в холодное место.

Огурцы в банке. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Через 2 дня маринованные огурцы готовы к употреблению. Они имеют сбалансированный кисло-сладкий вкус с легкой пикантной ноткой — идеальные к шашлыку или молодой картошке.

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