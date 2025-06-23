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Главная arrow Вкус arrow Быстрые почти малосольные огурцы — готовы за 20 минут arrow

Быстрые почти малосольные огурцы — готовы за 20 минут

23 июня 2025 01:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Почти малосольные огурцы за 20 минут — рецепт вкусной закуски без ожидания
Малосольные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Если нет времени ждать несколько дней, а хочется малосольных огурцов уже сейчас — этот рецепт для вас. Всего 20 минут, несколько простых ингредиентов, и вы получите хрустящую, ароматную закуску, которая идеально сочетается с любым блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Picantecooking Viktoriya Popin.

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Вам понадобится:

  • грунтовые огурцы — 500 г;
  • чеснок — 3 зубчика (выдавить);
  • соль — по своему вкусу;
  • укроп — небольшой пучок (мелко нарезать);
  • масло растительное — 3 ст. л;
  • уксус 9% — 1 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы хорошо вымыть, по желанию можно слегка срезать кожицу. Нарезать кружочками или брусочками.

швидкі майже малосольні огірки
Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking

В большой миске смешать огурцы с измельченным чесноком, солью, укропом, маслом и уксусом. Хорошо перемешать, слегка прижимая огурцы ложкой, чтобы они пустили сок.

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Добавление чеснока. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking

Оставить настаиваться при комнатной температуре на 15-20 минут.

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Приготовление огурцов. Фото: Скриншот YouTube @Picantecooking


После этого можно подавать или охладить перед подачей. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и очень похожими на классические малосольные.

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