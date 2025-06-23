Почти малосольные огурцы за 20 минут — рецепт вкусной закуски без ожидания

Быстрые почти малосольные огурцы — готовы за 20 минут
Если нет времени ждать несколько дней, а хочется малосольных огурцов уже сейчас — этот рецепт для вас. Всего 20 минут, несколько простых ингредиентов, и вы получите хрустящую, ароматную закуску, которая идеально сочетается с любым блюдом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Picantecooking Viktoriya Popin.
Вам понадобится:
- грунтовые огурцы — 500 г;
- чеснок — 3 зубчика (выдавить);
- соль — по своему вкусу;
- укроп — небольшой пучок (мелко нарезать);
- масло растительное — 3 ст. л;
- уксус 9% — 1 ст. л.
Способ приготовления
Огурцы хорошо вымыть, по желанию можно слегка срезать кожицу. Нарезать кружочками или брусочками.
В большой миске смешать огурцы с измельченным чесноком, солью, укропом, маслом и уксусом. Хорошо перемешать, слегка прижимая огурцы ложкой, чтобы они пустили сок.
Оставить настаиваться при комнатной температуре на 15-20 минут.
После этого можно подавать или охладить перед подачей. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и очень похожими на классические малосольные.
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