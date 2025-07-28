Заготівля Золота баночка — рецепт з фото овочевого салату з кабачків і помідорів

Заготівля на зиму "Золота баночка" — рецепт овочевого салату
Ця ароматна овочева заготівля "Золота баночка" — справжнє відкриття для тих, хто шукає щось смачне, яскраве та універсальне. Солодкість моркви, кислинка помідорів, легка гострота перцю й насичений аромат спецій — усе це створює ідеальний зимовий салат. У кожній ложці — смак літа, збережений до холодних днів.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- морква — 250 г;
- цибуля ріпчаста — 250 г;
- олія рослинна — 100 г;
- помідори — 700 г;
- перець стручковий гострий — 0,5–1 шт. (за бажаним рівнем гостроти);
- сіль — 30–40 г;
- цукор — 80–100 г;
- коріандр мелений — 2 ч. л.;
- перець чорний горошком — 10 шт.;
- кабачки очищені — 1,5 кг;
- зелень петрушки — 30 г;
- часник — 30–50 г;
- оцет 9% — 50 г.
Вихід: 4 банки по 0,5 л і трохи для проби
Спосіб приготування
У великій каструлі розігріти олію. Моркву натерти на великій тертці, цибулю нарізати чверть кільцями. Додати овочі до олії та обсмажити на середньому вогні до прозорості цибулі, періодично помішуючи.
Поки овочі обсмажуються, подрібнити помідори разом із гострим перцем за допомогою блендера або м’ясорубки. Влити томатну масу в каструлю з морквою й цибулею. Додати сіль, цукор, мелений коріандр і перець горошком. Перемішати, накрити кришкою й варити 10 хвилин від моменту закипання.
Кабачки нарізати середніми шматочками. Якщо кабачки молоді, шкірку залишити, якщо жорстка — зняти. Видалити великі насіння, якщо є. Додати кабачки до томатної маси, перемішати й варити під кришкою ще 30 хвилин, помішуючи час від часу. Додати подрібнений часник і зелень петрушки, влити оцет, перемішати та проварити ще 2–3 хвилини.
Готову гарячу масу розкласти по стерилізованих банках, щільно закрити гарячими кришками. Охолоджувати за кімнатної температури без укутування. Зберігати в темному прохолодному місці або у квартирі.
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