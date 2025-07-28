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Заготівля на зиму "Золота баночка" — рецепт овочевого салату

28 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Заготівля Золота баночка — рецепт з фото овочевого салату з кабачків і помідорів
Заготівля на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ця ароматна овочева заготівля "Золота баночка" — справжнє відкриття для тих, хто шукає щось смачне, яскраве та універсальне. Солодкість моркви, кислинка помідорів, легка гострота перцю й насичений аромат спецій — усе це створює ідеальний зимовий салат. У кожній ложці — смак літа, збережений до холодних днів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • морква — 250 г;
  • цибуля ріпчаста — 250 г;
  • олія рослинна — 100 г;
  • помідори — 700 г;
  • перець стручковий гострий — 0,5–1 шт. (за бажаним рівнем гостроти);
  • сіль — 30–40 г;
  • цукор — 80–100 г;
  • коріандр мелений — 2 ч. л.;
  • перець чорний горошком — 10 шт.;
  • кабачки очищені — 1,5 кг;
  • зелень петрушки — 30 г;
  • часник — 30–50 г;
  • оцет 9% — 50 г.

Вихід: 4 банки по 0,5 л і трохи для проби

Спосіб приготування

У великій каструлі розігріти олію. Моркву натерти на великій тертці, цибулю нарізати чверть кільцями. Додати овочі до олії та обсмажити на середньому вогні до прозорості цибулі, періодично помішуючи.

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Томатний соус. Фото: gospodynka.com.ua

Поки овочі обсмажуються, подрібнити помідори разом із гострим перцем за допомогою блендера або м’ясорубки. Влити томатну масу в каструлю з морквою й цибулею. Додати сіль, цукор, мелений коріандр і перець горошком. Перемішати, накрити кришкою й варити 10 хвилин від моменту закипання.

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Тушковані овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Кабачки нарізати середніми шматочками. Якщо кабачки молоді, шкірку залишити, якщо жорстка — зняти. Видалити великі насіння, якщо є. Додати кабачки до томатної маси, перемішати й варити під кришкою ще 30 хвилин, помішуючи час від часу. Додати подрібнений часник і зелень петрушки, влити оцет, перемішати та проварити ще 2–3 хвилини.

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Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Готову гарячу масу розкласти по стерилізованих банках, щільно закрити гарячими кришками. Охолоджувати за кімнатної температури без укутування. Зберігати в темному прохолодному місці або у квартирі.

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