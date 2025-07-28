Заготовка Золотая баночка — рецепт с фото овощного салата из кабачков и помидоров

Заготовка на зиму "Золотая баночка" — рецепт овощного салата
Эта ароматная овощная заготовка "Золотая баночка" — настоящее открытие для тех, кто ищет что-то вкусное, яркое и универсальное. Сладость моркови, кислинка помидоров, легкая острота перца и насыщенный аромат специй — все это создает идеальный зимний салат. В каждой ложке — вкус лета, сохраненный до холодных дней.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- морковь — 250 г;
- лук репчатый — 250 г;
- масло растительное — 100 г;
- помидоры — 700 г;
- перец стручковый острый — 0,5-1 шт. (по желаемому уровню остроты);
- соль — 30-40 г;
- сахар — 80-100 г;
- кориандр молотый — 2 ч. л.;
- перец черный горошком — 10 шт.;
- кабачки очищенные — 1,5 кг;
- зелень петрушки — 30 г;
- чеснок — 30-50 г;
- уксус 9% — 50 г.
Выход: 4 банки по 0,5 л и немного для пробы
Способ приготовления
В большой кастрюле разогреть растительное масло. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать четверть кольцами. Добавить овощи к маслу и обжарить на среднем огне до прозрачности лука, периодически помешивая.
Пока овощи обжариваются, измельчить помидоры вместе с острым перцем с помощью блендера или мясорубки. Влить томатную массу в кастрюлю с морковью и луком. Добавить соль, сахар, молотый кориандр и перец горошком. Перемешать, накрыть крышкой и варить 10 минут с момента закипания.
Кабачки нарезать средними кусочками. Если кабачки молодые, кожуру оставить, если жесткая — снять. Удалить крупные семена, если есть. Добавить кабачки к томатной массе, перемешать и варить под крышкой еще 30 минут, помешивая время от времени. Добавить измельченный чеснок и зелень петрушки, влить уксус, перемешать и проварить еще 2-3 минуты.
Готовую горячую массу разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть горячими крышками. Охлаждать при комнатной температуре без укутывания. Хранить в темном прохладном месте или в квартире.
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