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Заготовка на зиму "Золотая баночка" — рецепт овощного салата

28 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Заготовка Золотая баночка — рецепт с фото овощного салата из кабачков и помидоров
Заготовка на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эта ароматная овощная заготовка "Золотая баночка" — настоящее открытие для тех, кто ищет что-то вкусное, яркое и универсальное. Сладость моркови, кислинка помидоров, легкая острота перца и насыщенный аромат специй — все это создает идеальный зимний салат. В каждой ложке — вкус лета, сохраненный до холодных дней.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • морковь — 250 г;
  • лук репчатый — 250 г;
  • масло растительное — 100 г;
  • помидоры — 700 г;
  • перец стручковый острый — 0,5-1 шт. (по желаемому уровню остроты);
  • соль — 30-40 г;
  • сахар — 80-100 г;
  • кориандр молотый — 2 ч. л.;
  • перец черный горошком — 10 шт.;
  • кабачки очищенные — 1,5 кг;
  • зелень петрушки — 30 г;
  • чеснок — 30-50 г;
  • уксус 9% — 50 г.

Выход: 4 банки по 0,5 л и немного для пробы

Способ приготовления

В большой кастрюле разогреть растительное масло. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать четверть кольцами. Добавить овощи к маслу и обжарить на среднем огне до прозрачности лука, периодически помешивая.

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Томатный соус. Фото: gospodynka.com.ua

Пока овощи обжариваются, измельчить помидоры вместе с острым перцем с помощью блендера или мясорубки. Влить томатную массу в кастрюлю с морковью и луком. Добавить соль, сахар, молотый кориандр и перец горошком. Перемешать, накрыть крышкой и варить 10 минут с момента закипания.

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Тушеные овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Кабачки нарезать средними кусочками. Если кабачки молодые, кожуру оставить, если жесткая — снять. Удалить крупные семена, если есть. Добавить кабачки к томатной массе, перемешать и варить под крышкой еще 30 минут, помешивая время от времени. Добавить измельченный чеснок и зелень петрушки, влить уксус, перемешать и проварить еще 2-3 минуты.

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Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Готовую горячую массу разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть горячими крышками. Охлаждать при комнатной температуре без укутывания. Хранить в темном прохладном месте или в квартире.

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