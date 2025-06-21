Ідеальний спосіб приготування малосольних огірків за два дні — хрусткі, ароматні й ніколи не пересолюються

Малосольні огірки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт — знахідка для всіх, хто любить малосольні огірки. Вони виходять хрусткі, з ароматом часнику та кропу, без надлишку солі. Ідеальний баланс смаку, який зберігається навіть через кілька днів у розсолі.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

огірки невеликі — 700 г;

вода холодна — 500 мл.;

кріп (зонтики) — великий пучок;

часник — 3–5 зубців;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Ретельно вимити огірки й обрізати кінчики з обох боків. За бажанням замочити в холодній воді на 1–2 години для більшої хрусткості.

Нарізані огірки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У чисту банку або контейнер викласти шарами огірки, подрібнений часник і кріп.

Огірки та спеції. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У холодній воді повністю розчинити сіль і цукор. Залити огірки розсолом так, щоб повністю покривало. Накрити кришкою (не герметично) і залишити за кімнатної температури на 24 години.

Огірки в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Потім поставити в холодильник ще на добу. Через дві доби огірки будуть малосольними, ароматними й хрусткими. Навіть якщо вони простоять у розсолі 2–3 дні, смак залишиться ідеально збалансованим — не пересолені, але насичені.

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