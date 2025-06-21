Ідеальний спосіб приготування малосольних огірків за два дні — хрусткі, ароматні й ніколи не пересолюються

Ідеальні малосольні огірки за два дні — правильні пропорції
Цей рецепт — знахідка для всіх, хто любить малосольні огірки. Вони виходять хрусткі, з ароматом часнику та кропу, без надлишку солі. Ідеальний баланс смаку, який зберігається навіть через кілька днів у розсолі.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- огірки невеликі — 700 г;
- вода холодна — 500 мл.;
- кріп (зонтики) — великий пучок;
- часник — 3–5 зубців;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Ретельно вимити огірки й обрізати кінчики з обох боків. За бажанням замочити в холодній воді на 1–2 години для більшої хрусткості.
У чисту банку або контейнер викласти шарами огірки, подрібнений часник і кріп.
У холодній воді повністю розчинити сіль і цукор. Залити огірки розсолом так, щоб повністю покривало. Накрити кришкою (не герметично) і залишити за кімнатної температури на 24 години.
Потім поставити в холодильник ще на добу. Через дві доби огірки будуть малосольними, ароматними й хрусткими. Навіть якщо вони простоять у розсолі 2–3 дні, смак залишиться ідеально збалансованим — не пересолені, але насичені.
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