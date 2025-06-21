Идеальный способ приготовления малосольных огурцов за два дня — хрустящие, ароматные и никогда не пересаливаются

Идеальные малосольные огурцы за два дня — правильные пропорции
Этот рецепт — находка для всех, кто любит малосольные огурцы. Они получаются хрустящие, с ароматом чеснока и укропа, без избытка соли. Идеальный баланс вкуса, который сохраняется даже через несколько дней в рассоле.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- огурцы небольшие — 700 г;
- вода холодная — 500 мл.;
- укроп (зонтики) — большой пучок;
- чеснок — 3-5 зубцов;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления
Тщательно вымыть огурцы и обрезать кончики с обеих сторон. По желанию замочить в холодной воде на 1-2 часа для большей хрусткости.
В чистую банку или контейнер выложить слоями огурцы, измельченный чеснок и укроп.
В холодной воде полностью растворить соль и сахар. Залить огурцы рассолом так, чтобы полностью покрывало. Накрыть крышкой (не герметично) и оставить при комнатной температуре на 24 часа.
Затем поставить в холодильник еще на сутки. Через двое суток огурцы будут малосольными, ароматными и хрустящими. Даже если они простоят в рассоле 2-3 дня, вкус останется идеально сбалансированным — не пересоленные, но насыщенные.
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