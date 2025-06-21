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Идеальные малосольные огурцы за два дня — правильные пропорции

21 июня 2025 01:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Идеальный способ приготовления малосольных огурцов за два дня — хрустящие, ароматные и никогда не пересаливаются
Малосольные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот рецепт — находка для всех, кто любит малосольные огурцы. Они получаются хрустящие, с ароматом чеснока и укропа, без избытка соли. Идеальный баланс вкуса, который сохраняется даже через несколько дней в рассоле.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • огурцы небольшие — 700 г;
  • вода холодная — 500 мл.;
  • укроп (зонтики) — большой пучок;
  • чеснок — 3-5 зубцов;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

Тщательно вымыть огурцы и обрезать кончики с обеих сторон. По желанию замочить в холодной воде на 1-2 часа для большей хрусткости.

рецепт малосольних огірків
Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В чистую банку или контейнер выложить слоями огурцы, измельченный чеснок и укроп.

ідеальний рецепт малосольних огірків
Огурцы и специи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В холодной воде полностью растворить соль и сахар. Залить огурцы рассолом так, чтобы полностью покрывало. Накрыть крышкой (не герметично) и оставить при комнатной температуре на 24 часа.

простий рецепт малосольних огірків
Огурцы в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Затем поставить в холодильник еще на сутки. Через двое суток огурцы будут малосольными, ароматными и хрустящими. Даже если они простоят в рассоле 2-3 дня, вкус останется идеально сбалансированным — не пересоленные, но насыщенные.

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