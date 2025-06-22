Ферментовані помідори як бочкові за 4 дні — простий рецепт без оцту

Ферментовані помідори, як бочкові за 4 дні — літня закуска
Ці ферментовані помідори готуються без оцту, зате смакують, як справжні бочкові. Усього кілька днів природного бродіння і на столі готова вітамінна закуска, багата на мікроелементи, без зайвих консервантів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!
Вам знадобиться:
- помідори — скільки вміститься у банки;
- сіль — 1 ст. л. на 1 л води;
- вода — чиста, фільтрована;
- кріп (парасольки або квітки);
- часник — до свого смаку;
- листя хрону;
- зелень або корінь петрушки.
Спосіб приготування
Добре промити помідори, зелень, листя хрону й часник. На дно стерильних банок викласти частину зелені, листя хрону, часник і кріп. Щільно укласти помідори.
У чистій воді розчинити сіль із розрахунку 1 ст. л. на 1 літр. Залити банки розсолом доверху. Накрити марлею або кришкою без герметичного закручування.
Залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні для природного бродіння. Потім за бажанням перенести в холодильник або льох.
Ферментовані помідори готові вже за кілька днів — ароматні, з насиченим смаком, як з діжки.
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