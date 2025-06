Ферментовані помідори як бочкові за 4 дні — простий рецепт без оцту

Ферментовані помідори. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

Ці ферментовані помідори готуються без оцту, зате смакують, як справжні бочкові. Усього кілька днів природного бродіння і на столі готова вітамінна закуска, багата на мікроелементи, без зайвих консервантів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

Вам знадобиться:

помідори — скільки вміститься у банки;

сіль — 1 ст. л. на 1 л води;

вода — чиста, фільтрована;

кріп (парасольки або квітки);

часник — до свого смаку;

листя хрону;

зелень або корінь петрушки.

Спосіб приготування

Добре промити помідори, зелень, листя хрону й часник. На дно стерильних банок викласти частину зелені, листя хрону, часник і кріп. Щільно укласти помідори.

Помідори та зелень. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

У чистій воді розчинити сіль із розрахунку 1 ст. л. на 1 літр. Залити банки розсолом доверху. Накрити марлею або кришкою без герметичного закручування.

Помідори в банці. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

Залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні для природного бродіння. Потім за бажанням перенести в холодильник або льох.

Квашені помідори. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

Ферментовані помідори готові вже за кілька днів — ароматні, з насиченим смаком, як з діжки.

