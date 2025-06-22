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Ферментовані помідори, як бочкові за 4 дні — літня закуска

22 червня 2025 01:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Ферментовані помідори як бочкові за 4 дні — простий рецепт без оцту
Ферментовані помідори. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ці ферментовані помідори готуються без оцту, зате смакують, як справжні бочкові. Усього кілька днів природного бродіння і на столі готова вітамінна закуска, багата на мікроелементи, без зайвих консервантів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

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Вам знадобиться:

  • помідори — скільки вміститься у банки;
  • сіль — 1 ст. л. на 1 л води;
  • вода — чиста, фільтрована;
  • кріп (парасольки або квітки);
  • часник — до свого смаку;
  • листя хрону;
  • зелень або корінь петрушки.

Спосіб приготування

Добре промити помідори, зелень, листя хрону й часник. На дно стерильних банок викласти частину зелені, листя хрону, часник і кріп. Щільно укласти помідори.

рецепт ферментованих помідорів
Помідори та зелень. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

У чистій воді розчинити сіль із розрахунку 1 ст. л. на 1 літр. Залити банки розсолом доверху. Накрити марлею або кришкою без герметичного закручування.

рецепт ферментованих помідорів за чотири дні
Помідори в банці. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

Залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні для природного бродіння. Потім за бажанням перенести в холодильник або льох.

рецепт квашених помідорів за чотири дні
Квашені помідори. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

Ферментовані помідори готові вже за кілька днів — ароматні, з насиченим смаком, як з діжки.

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