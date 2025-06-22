Ферментированные помидоры как бочковые за 4 дня — простой рецепт без уксуса

Ферментированные помидоры, как бочковые за 4 дня — летняя закуска
Эти ферментированные помидоры готовятся без уксуса, зато на вкус, как настоящие бочковые. Всего несколько дней естественного брожения и на столе готовая витаминная закуска, богатая микроэлементами, без лишних консервантов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!
Вам понадобится:
- помидоры — сколько поместится в банки;
- соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
- вода — чистая, фильтрованная;
- укроп (зонтики или цветки);
- чеснок — по своему вкусу;
- листья хрена;
- зелень или корень петрушки.
Способ приготовления
Хорошо промыть помидоры, зелень, листья хрена и чеснок. На дно стерильных банок выложить часть зелени, листья хрена, чеснок и укроп. Плотно уложить помидоры.
В чистой воде растворить соль из расчета 1 ст. л. на 1 литр. Залить банки рассолом доверху. Накрыть марлей или крышкой без герметичного закручивания.
Оставить при комнатной температуре на 3-4 дня для естественного брожения. Затем по желанию перенести в холодильник или погреб.
Ферментированные помидоры готовы уже через несколько дней — ароматные, с насыщенным вкусом, как из бочки.
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