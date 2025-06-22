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Ферментированные помидоры, как бочковые за 4 дня — летняя закуска

22 июня 2025 01:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Ферментированные помидоры как бочковые за 4 дня — простой рецепт без уксуса
Ферментированные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти ферментированные помидоры готовятся без уксуса, зато на вкус, как настоящие бочковые. Всего несколько дней естественного брожения и на столе готовая витаминная закуска, богатая микроэлементами, без лишних консервантов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

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Вам понадобится:

  • помидоры — сколько поместится в банки;
  • соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
  • вода — чистая, фильтрованная;
  • укроп (зонтики или цветки);
  • чеснок — по своему вкусу;
  • листья хрена;
  • зелень или корень петрушки.

Способ приготовления

Хорошо промыть помидоры, зелень, листья хрена и чеснок. На дно стерильных банок выложить часть зелени, листья хрена, чеснок и укроп. Плотно уложить помидоры.

рецепт ферментованих помідорів
Помидоры и зелень. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

В чистой воде растворить соль из расчета 1 ст. л. на 1 литр. Залить банки рассолом доверху. Накрыть марлей или крышкой без герметичного закручивания.

рецепт ферментованих помідорів за чотири дні
Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

Оставить при комнатной температуре на 3-4 дня для естественного брожения. Затем по желанию перенести в холодильник или погреб.

рецепт квашених помідорів за чотири дні
Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

Ферментированные помидоры готовы уже через несколько дней — ароматные, с насыщенным вкусом, как из бочки.

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