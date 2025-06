Ферментированные помидоры как бочковые за 4 дня — простой рецепт без уксуса

Ферментированные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

Эти ферментированные помидоры готовятся без уксуса, зато на вкус, как настоящие бочковые. Всего несколько дней естественного брожения и на столе готовая витаминная закуска, богатая микроэлементами, без лишних консервантов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

Вам понадобится:

помидоры — сколько поместится в банки;

соль — 1 ст. л. на 1 л воды;

вода — чистая, фильтрованная;

укроп (зонтики или цветки);

чеснок — по своему вкусу;

листья хрена;

зелень или корень петрушки.

Способ приготовления

Хорошо промыть помидоры, зелень, листья хрена и чеснок. На дно стерильных банок выложить часть зелени, листья хрена, чеснок и укроп. Плотно уложить помидоры.

Помидоры и зелень. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

В чистой воде растворить соль из расчета 1 ст. л. на 1 литр. Залить банки рассолом доверху. Накрыть марлей или крышкой без герметичного закручивания.

Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

Оставить при комнатной температуре на 3-4 дня для естественного брожения. Затем по желанию перенести в холодильник или погреб.

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @icandoit411

Ферментированные помидоры готовы уже через несколько дней — ароматные, с насыщенным вкусом, как из бочки.

