Помідори половинками на зиму рецепт приготування з фото — смачний маринад без зайвих інгредієнтів

Президентські помідори половинками — рецепт заготівлі на зиму
Цей рецепт давно став легендою у західних селах — саме з нього починають усі святкові застілля. Помідори виходять пряні, яскраві та ідеально просочені маринадом. Ідеально підходять до будь-якої страви й зникають зі столу першими — перевірено не один раз.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- вода — 3,5 л.;
- цукор — 150 г;
- сіль — 80 г;
- оцет 9% — 200 мл.;
- помідори — стиглі, але міцні;
- цибуля ріпчаста — кілька шт.;
- зелень петрушки або кропу — до свого смаку;
- чорний перець горошком — до свого смаку;
- лавровий лист — кілька шт.
Спосіб приготування
Помити помідори та видалити плодоніжки. Великі й середні плоди розрізати навпіл. Підготувати стерильні банки: на дно викласти кільце цибулі, трохи зелені, кілька горошин перцю та лавровий лист.
Потім щільно укладати помідори зрізом донизу, чергуючи з кільцями цибулі.
У каструлі змішати воду, цукор, сіль та оцет. Довести до кипіння під кришкою. Гарячим маринадом залити банки до верху. Щоб уникнути розтріскування, під банку покласти металеву ложку.
Прикрити кришками та простерилізувати у каструлі з водою 10 хвилин з моменту закипання. Після цього банки закатати, перевернути догори дном і тепло укутати до повного охолодження.
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