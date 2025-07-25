Помідори половинками на зиму рецепт приготування з фото — смачний маринад без зайвих інгредієнтів

Президентські помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт давно став легендою у західних селах — саме з нього починають усі святкові застілля. Помідори виходять пряні, яскраві та ідеально просочені маринадом. Ідеально підходять до будь-якої страви й зникають зі столу першими — перевірено не один раз.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

вода — 3,5 л.;

цукор — 150 г;

сіль — 80 г;

оцет 9% — 200 мл.;

помідори — стиглі, але міцні;

цибуля ріпчаста — кілька шт.;

зелень петрушки або кропу — до свого смаку;

чорний перець горошком — до свого смаку;

лавровий лист — кілька шт.

Спосіб приготування

Помити помідори та видалити плодоніжки. Великі й середні плоди розрізати навпіл. Підготувати стерильні банки: на дно викласти кільце цибулі, трохи зелені, кілька горошин перцю та лавровий лист.

Спеції в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Потім щільно укладати помідори зрізом донизу, чергуючи з кільцями цибулі.

Помідори та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

У каструлі змішати воду, цукор, сіль та оцет. Довести до кипіння під кришкою. Гарячим маринадом залити банки до верху. Щоб уникнути розтріскування, під банку покласти металеву ложку.

Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрити кришками та простерилізувати у каструлі з водою 10 хвилин з моменту закипання. Після цього банки закатати, перевернути догори дном і тепло укутати до повного охолодження.

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