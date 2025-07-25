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Головна arrow Смак arrow Президентські помідори половинками — рецепт заготівлі на зиму arrow

Президентські помідори половинками — рецепт заготівлі на зиму

25 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Помідори половинками на зиму рецепт приготування з фото — смачний маринад без зайвих інгредієнтів
Президентські помідори. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт давно став легендою у західних селах — саме з нього починають усі святкові застілля. Помідори виходять пряні, яскраві та ідеально просочені маринадом. Ідеально підходять до будь-якої страви й зникають зі столу першими — перевірено не один раз.

Рецепт опублікували Smakuiemo

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Вам знадобиться:

  • вода — 3,5 л.;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — 80 г;
  • оцет 9% — 200 мл.;
  • помідори — стиглі, але міцні;
  • цибуля ріпчаста — кілька шт.;
  • зелень петрушки або кропу — до свого смаку;
  • чорний перець горошком — до свого смаку;
  • лавровий лист — кілька шт.

Спосіб приготування

Помити помідори та видалити плодоніжки. Великі й середні плоди розрізати навпіл. Підготувати стерильні банки: на дно викласти кільце цибулі, трохи зелені, кілька горошин перцю та лавровий лист.

Помідори половинками на зиму рецепт приготування з фото
Спеції в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Потім щільно укладати помідори зрізом донизу, чергуючи з кільцями цибулі.

Помідори половинками на зиму рецепт приготування
Помідори та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

У каструлі змішати воду, цукор, сіль та оцет. Довести до кипіння під кришкою. Гарячим маринадом залити банки до верху. Щоб уникнути розтріскування, під банку покласти металеву ложку.

Смачні помідори половинками на зиму рецепт приготування
Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрити кришками та простерилізувати у каструлі з водою 10 хвилин з моменту закипання. Після цього банки закатати, перевернути догори дном і тепло укутати до повного охолодження.

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