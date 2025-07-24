Солоні огірки без оцту рецепт приготування з фото — як заквасити огірки без цукру

Солоні огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто не любить маринади з оцтом. Огірки квасяться природним способом, без цукру, спецій і зайвих інгредієнтів. Вони хрумкі, ароматні й довго зберігаються навіть у квартирі. Ідеальний варіант для зимових запасів!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

огірки — середнього розміру, міцні;

часник — 1 головка (на 3-літрову банку);

насіння кропу — 1–2 ст. л.

Для розсолу:

вода — 1 л.;

сіль — 100 г.

Спосіб приготування

Огірки ретельно вимити. Якщо вони злегка в’ялі — замочити у холодній воді на 2 години. Обирати лише цілі, пружні плоди без внутрішніх порожнин.

Огірки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Головку часнику розрізати на чотири частини, не очищаючи зубці. Це забезпечить насичений аромат розсолу й зекономить час на підготовку.

У чисті (але не стерилізовані) 3-літрові банки викласти часник і насіння кропу, потім щільно наповнити банку огірками.

Приготувати розсіл

У холодній питній воді розчинити сіль (100 г на 1 л). Залити розсолом огірки так, щоб залишити 1 см до краю банки.

Накрити банки вафельним рушником і залишити при кімнатній температурі на 5–10 днів, в залежності від температури в приміщенні. Під час бродіння з’явиться піна, огірки змінять колір на оливковий, а розсіл стане каламутним.

Коли бульбашки зникнуть, піна перестане з’являтися, а на огірках утвориться білий наліт — бродіння завершено. Розсіл злити, банку промити, залити чистою питною водою доверху — щоб вона виливалася через край. Закрити кришками (гвинтовими або під закатку).

Огірки та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Зберігати в прохолодному місці або просто у квартирі. Через два дні огірки готові до вживання.

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