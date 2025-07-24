Соленые огурцы без уксуса рецепт приготовления с фото — как заквасить огурцы без сахара

Соленые огурцы без сахара и уксуса — хранятся в квартире годами
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто не любит маринады с уксусом. Огурцы квасятся естественным способом, без сахара, специй и лишних ингредиентов. Они хрустящие, ароматные и долго хранятся даже в квартире. Идеальный вариант для зимних запасов!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- огурцы — среднего размера, крепкие;
- чеснок — 1 головка (на 3-литровую банку);
- семена укропа — 1-2 ст. л.
Для рассола:
- вода — 1 л.;
- соль — 100 г.
Способ приготовления
Огурцы тщательно вымыть. Если они слегка вялые — замочить в холодной воде на 2 часа. Выбирать только целые, упругие плоды без внутренних полостей.
Головку чеснока разрезать на четыре части, не очищая зубцы. Это обеспечит насыщенный аромат рассола и сэкономит время на подготовку.
В чистые (но не стерилизованные) 3-литровые банки выложить чеснок и семена укропа, затем плотно наполнить банку огурцами.
Приготовить рассол
В холодной питьевой воде растворить соль (100 г на 1 л). Залить рассолом огурцы так, чтобы оставить 1 см до края банки.
Накрыть банки вафельным полотенцем и оставить при комнатной температуре на 5-10 дней, в зависимости от температуры в помещении. Во время брожения появится пена, огурцы изменят цвет на оливковый, а рассол станет мутным.
Когда пузырьки исчезнут, пена перестанет появляться, а на огурцах образуется белый налет — брожение завершено. Рассол слить, банку промыть, залить чистой питьевой водой доверху — чтобы она выливалась через край. Закрыть крышками (винтовыми или под закатку).
Хранить в прохладном месте или просто в квартире. Через два дня огурцы готовы к употреблению.
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