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Соленые огурцы без сахара и уксуса — хранятся в квартире годами

24 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Соленые огурцы без уксуса рецепт приготовления с фото — как заквасить огурцы без сахара
Соленые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто не любит маринады с уксусом. Огурцы квасятся естественным способом, без сахара, специй и лишних ингредиентов. Они хрустящие, ароматные и долго хранятся даже в квартире. Идеальный вариант для зимних запасов!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • огурцы — среднего размера, крепкие;
  • чеснок — 1 головка (на 3-литровую банку);
  • семена укропа — 1-2 ст. л.

Для рассола:

  • вода — 1 л.;
  • соль — 100 г.

Способ приготовления

Огурцы тщательно вымыть. Если они слегка вялые — замочить в холодной воде на 2 часа. Выбирать только целые, упругие плоды без внутренних полостей.

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Огурцы в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Головку чеснока разрезать на четыре части, не очищая зубцы. Это обеспечит насыщенный аромат рассола и сэкономит время на подготовку.

В чистые (но не стерилизованные) 3-литровые банки выложить чеснок и семена укропа, затем плотно наполнить банку огурцами.

Приготовить рассол

В холодной питьевой воде растворить соль (100 г на 1 л). Залить рассолом огурцы так, чтобы оставить 1 см до края банки.

Накрыть банки вафельным полотенцем и оставить при комнатной температуре на 5-10 дней, в зависимости от температуры в помещении. Во время брожения появится пена, огурцы изменят цвет на оливковый, а рассол станет мутным.

Когда пузырьки исчезнут, пена перестанет появляться, а на огурцах образуется белый налет — брожение завершено. Рассол слить, банку промыть, залить чистой питьевой водой доверху — чтобы она выливалась через край. Закрыть крышками (винтовыми или под закатку).

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Огурцы и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Хранить в прохладном месте или просто в квартире. Через два дня огурцы готовы к употреблению.

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