Соус з кабачків на зиму — рецепт з фото, як приготувати ароматну домашню консервацію

Соус з кабачків на зиму — до бутербродів чи інших страв
Цей пряний соус з кабачків — ідеальне доповнення до бутербродів, м’яса, картоплі та каш. Він має насичений смак і аромат, а завдяки оцту та спеціям чудово зберігається всю зиму. Якщо ви шукаєте нову ідею для домашніх заготовок — цей рецепт варто спробувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- кабачки очищені — 2,5 кг;
- цибуля — 700 г;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 190 г;
- томатна паста — 700 мл.;
- оцет 9% — 180 мл.;
- мелена паприка — 1 ст. л. з гіркою;
- перець чилі — 0,5 ч. л.;
- мелений коріандр — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Нарізати кабачки та цибулю великими шматками, скласти у велику каструлю з товстим дном.
Додати сіль, цукор, томатну пасту, спеції та оцет. Перемішати й довести до кипіння.
Варити на середньому вогні 40–50 хвилин, періодично помішуючи.
Після цього перебити масу занурювальним блендером до однорідності. Знову довести до кипіння і варити ще 5–7 хвилин.
Стерилізувати банки в духовці: розставити чисті банки на решітці, нагріти до 120 °C, потім вимкнути духовку і дати банкам постояти всередині.
Гарячий соус розлити по сухих стерильних банках, одразу закрутити. Зберігати у прохолодному місці.
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