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Соус з кабачків на зиму — до бутербродів чи інших страв

17 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Соус з кабачків на зиму — рецепт з фото, як приготувати ароматну домашню консервацію
Соус з кабачків. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Цей пряний соус з кабачків — ідеальне доповнення до бутербродів, м’яса, картоплі та каш. Він має насичений смак і аромат, а завдяки оцту та спеціям чудово зберігається всю зиму. Якщо ви шукаєте нову ідею для домашніх заготовок — цей рецепт варто спробувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • кабачки очищені — 2,5 кг;
  • цибуля — 700 г;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 190 г;
  • томатна паста — 700 мл.;
  • оцет 9% — 180 мл.;
  • мелена паприка — 1 ст. л. з гіркою;
  • перець чилі — 0,5 ч. л.;
  • мелений коріандр — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки та цибулю великими шматками, скласти у велику каструлю з товстим дном.

соус з кабачків на зиму
Нарізані кабачки. Фото: кадр з відео

Додати сіль, цукор, томатну пасту, спеції та оцет. Перемішати й довести до кипіння.

смачний соус з кабачків на зиму
Асорті спецій. Фото: кадр з відео

Варити на середньому вогні 40–50 хвилин, періодично помішуючи.

рецепт ароматного соусу з кабачків на зиму з томатною пастою, спеціями та оцтом
Кабачки та спеції. Фото: кадр з відео

Після цього перебити масу занурювальним блендером до однорідності. Знову довести до кипіння і варити ще 5–7 хвилин.

рецепт соусу з кабачків на зиму з томатною пастою, спеціями та оцтом
Кабачкова маса. Фото: кадр з відео

Стерилізувати банки в духовці: розставити чисті банки на решітці, нагріти до 120 °C, потім вимкнути духовку і дати банкам постояти всередині.

рецепт соусу з кабачків на зиму з томатною пастою
Приготування заготовки. Фото: кадр з відео

Гарячий соус розлити по сухих стерильних банках, одразу закрутити. Зберігати у прохолодному місці.

простий рецепт соусу з кабачків на зиму з томатною пастою
Бутерброди з салом. Фото: кадр з відео

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