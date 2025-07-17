Соус из кабачков на зиму — рецепт с фото, как приготовить ароматную домашнюю консервацию

Соус из кабачков из кабачков. Фото: кадр из видео

Этот пряный соус из кабачков — идеальное дополнение к бутербродам, мясу, картофелю и кашам. Он имеет насыщенный вкус и аромат, а благодаря уксусу и специям прекрасно сохраняется всю зиму. Если вы ищете новую идею для домашних заготовок — этот рецепт стоит попробовать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

кабачки очищенные — 2,5 кг;

лук — 700 г;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 190 г;

томатная паста — 700 мл.;

уксус 9% — 180 мл.;

молотая паприка — 1 ст. л. с горкой;

перец чили — 0,5 ч. л.;

молотый кориандр — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать кабачки и лук крупными кусками, сложить в большую кастрюлю с толстым дном.

Нарезанные кабачки. Фото: кадр из видео

Добавить соль, сахар, томатную пасту, специи и уксус. Перемешать и довести до кипения.

Ассорти специй. Фото: кадр из видео

Варить на среднем огне 40-50 минут, периодически помешивая.

Кабачки и специи. Фото: кадр из видео

После этого перебить массу погружным блендером до однородности. Снова довести до кипения и варить еще 5-7 минут.

Кабачковая масса. Фото: кадр из видео

Стерилизовать банки в духовке: расставить чистые банки на решетке, нагреть до 120 °C, затем выключить духовку и дать банкам постоять внутри.

Приготовление заготовки. Фото: кадр из видео

Горячий соус разлить по сухим стерильным банкам, сразу закрутить. Хранить в прохладном месте.

Бутерброды с салом. Фото: кадр из видео

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