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Соус из кабачков на зиму — к бутербродам или другим блюдам

17 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Соус из кабачков на зиму — рецепт с фото, как приготовить ароматную домашнюю консервацию
Соус из кабачков из кабачков. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Этот пряный соус из кабачков — идеальное дополнение к бутербродам, мясу, картофелю и кашам. Он имеет насыщенный вкус и аромат, а благодаря уксусу и специям прекрасно сохраняется всю зиму. Если вы ищете новую идею для домашних заготовок — этот рецепт стоит попробовать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • кабачки очищенные — 2,5 кг;
  • лук — 700 г;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 190 г;
  • томатная паста — 700 мл.;
  • уксус 9% — 180 мл.;
  • молотая паприка — 1 ст. л. с горкой;
  • перец чили — 0,5 ч. л.;
  • молотый кориандр — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать кабачки и лук крупными кусками, сложить в большую кастрюлю с толстым дном.

соус з кабачків на зиму
Нарезанные кабачки. Фото: кадр из видео

Добавить соль, сахар, томатную пасту, специи и уксус. Перемешать и довести до кипения.

смачний соус з кабачків на зиму
Ассорти специй. Фото: кадр из видео

Варить на среднем огне 40-50 минут, периодически помешивая.

рецепт ароматного соусу з кабачків на зиму з томатною пастою, спеціями та оцтом
Кабачки и специи. Фото: кадр из видео

После этого перебить массу погружным блендером до однородности. Снова довести до кипения и варить еще 5-7 минут.

рецепт соусу з кабачків на зиму з томатною пастою, спеціями та оцтом
Кабачковая масса. Фото: кадр из видео

Стерилизовать банки в духовке: расставить чистые банки на решетке, нагреть до 120 °C, затем выключить духовку и дать банкам постоять внутри.

рецепт соусу з кабачків на зиму з томатною пастою
Приготовление заготовки. Фото: кадр из видео

Горячий соус разлить по сухим стерильным банкам, сразу закрутить. Хранить в прохладном месте.

простий рецепт соусу з кабачків на зиму з томатною пастою
Бутерброды с салом. Фото: кадр из видео

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