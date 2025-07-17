Соус из кабачков на зиму — рецепт с фото, как приготовить ароматную домашнюю консервацию

Соус из кабачков на зиму — к бутербродам или другим блюдам
Этот пряный соус из кабачков — идеальное дополнение к бутербродам, мясу, картофелю и кашам. Он имеет насыщенный вкус и аромат, а благодаря уксусу и специям прекрасно сохраняется всю зиму. Если вы ищете новую идею для домашних заготовок — этот рецепт стоит попробовать.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- кабачки очищенные — 2,5 кг;
- лук — 700 г;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 190 г;
- томатная паста — 700 мл.;
- уксус 9% — 180 мл.;
- молотая паприка — 1 ст. л. с горкой;
- перец чили — 0,5 ч. л.;
- молотый кориандр — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Нарезать кабачки и лук крупными кусками, сложить в большую кастрюлю с толстым дном.
Добавить соль, сахар, томатную пасту, специи и уксус. Перемешать и довести до кипения.
Варить на среднем огне 40-50 минут, периодически помешивая.
После этого перебить массу погружным блендером до однородности. Снова довести до кипения и варить еще 5-7 минут.
Стерилизовать банки в духовке: расставить чистые банки на решетке, нагреть до 120 °C, затем выключить духовку и дать банкам постоять внутри.
Горячий соус разлить по сухим стерильным банкам, сразу закрутить. Хранить в прохладном месте.
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