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Головна arrow Смак arrow Квашені огірки на зиму — будуть хрумтіти, що всі сусіди почують arrow

Квашені огірки на зиму — будуть хрумтіти, що всі сусіди почують

16 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт квашених огірків на зиму з хроном і кропом — хрумка класика
Огірки та спеції. Фото: кадр с фото
Марина Євтягіна - Редактор

Цей перевірений рецепт квашених огірків на зиму — справжня знахідка для тих, хто цінує хрумкість, натуральний смак і мінімум зусиль. Такими огірками приємно смакувати взимку — гострі, пружні й з тонким запахом літа в кожному укусі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я — корисні домашні рецепти

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Вам знадобиться:

  • огірки — для заповнення 1 л банки;
  • листя хрону;
  • корінь хрону;
  • часник — кілька зубчиків;
  • суцвіття кропу;
  • листя вишні та смородини — по кілька штук;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • чорний перець горошком — до свого смаку;
  • духмяний перець — до свого смаку;
  • сіль — 1 ст. л. (без верху);
  • вода холодна — для заливки.

Спосіб приготування

На дно стерилізованої 1-літрової банки викласти листя та корінь хрону, кілька зубчиків часнику, суцвіття кропу, листя вишні та смородини, лавровий лист, чорний і духмяний перець горошком.

рецепт квашених огірків
Огірки в воді. Фото: кадр с фото

Щільно наповнити банку свіжими огірками. Додати 1 ст. л. солі без верху. Залити холодною водою доверху.

простий рецепт ферментованих огірків на зиму
Огірки в банках. Фото: кадр с фото

Залишити банку при кімнатній температурі на 2–4 дні  для природного бродіння. Після завершення бродіння злити всю рідину з банки.

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Огірки з водою. Фото: кадр с фото

Окремо закип’ятити чисту воду (без солі чи оцту) — обсяг приблизно 500–600 мл. на кожну банку. Залити огірки киплячою водою доверху, одразу закатати стерилізованими кришками.

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Маринад з огірків. Фото: кадр с фото

Після цього банки перевернути догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.

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Огірки та маринад. Фото: кадр с фото

Ці огірки будуть хрустіти так, що сусіди захочуть рецепт.

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