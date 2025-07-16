Рецепт квашених огірків на зиму з хроном і кропом — хрумка класика

Квашені огірки на зиму — будуть хрумтіти, що всі сусіди почують
Цей перевірений рецепт квашених огірків на зиму — справжня знахідка для тих, хто цінує хрумкість, натуральний смак і мінімум зусиль. Такими огірками приємно смакувати взимку — гострі, пружні й з тонким запахом літа в кожному укусі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я — корисні домашні рецепти.
Вам знадобиться:
- огірки — для заповнення 1 л банки;
- листя хрону;
- корінь хрону;
- часник — кілька зубчиків;
- суцвіття кропу;
- листя вишні та смородини — по кілька штук;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- чорний перець горошком — до свого смаку;
- духмяний перець — до свого смаку;
- сіль — 1 ст. л. (без верху);
- вода холодна — для заливки.
Спосіб приготування
На дно стерилізованої 1-літрової банки викласти листя та корінь хрону, кілька зубчиків часнику, суцвіття кропу, листя вишні та смородини, лавровий лист, чорний і духмяний перець горошком.
Щільно наповнити банку свіжими огірками. Додати 1 ст. л. солі без верху. Залити холодною водою доверху.
Залишити банку при кімнатній температурі на 2–4 дні для природного бродіння. Після завершення бродіння злити всю рідину з банки.
Окремо закип’ятити чисту воду (без солі чи оцту) — обсяг приблизно 500–600 мл. на кожну банку. Залити огірки киплячою водою доверху, одразу закатати стерилізованими кришками.
Після цього банки перевернути догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.
Ці огірки будуть хрустіти так, що сусіди захочуть рецепт.
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