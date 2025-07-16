Рецепт квашених огірків на зиму з хроном і кропом — хрумка класика

Огірки та спеції. Фото: кадр с фото

Цей перевірений рецепт квашених огірків на зиму — справжня знахідка для тих, хто цінує хрумкість, натуральний смак і мінімум зусиль. Такими огірками приємно смакувати взимку — гострі, пружні й з тонким запахом літа в кожному укусі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я — корисні домашні рецепти.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

огірки — для заповнення 1 л банки;

листя хрону;

корінь хрону;

часник — кілька зубчиків;

суцвіття кропу;

листя вишні та смородини — по кілька штук;

лавровий лист — 1–2 шт.;

чорний перець горошком — до свого смаку;

духмяний перець — до свого смаку;

сіль — 1 ст. л. (без верху);

вода холодна — для заливки.

Спосіб приготування

На дно стерилізованої 1-літрової банки викласти листя та корінь хрону, кілька зубчиків часнику, суцвіття кропу, листя вишні та смородини, лавровий лист, чорний і духмяний перець горошком.

Огірки в воді. Фото: кадр с фото

Щільно наповнити банку свіжими огірками. Додати 1 ст. л. солі без верху. Залити холодною водою доверху.

Огірки в банках. Фото: кадр с фото

Залишити банку при кімнатній температурі на 2–4 дні для природного бродіння. Після завершення бродіння злити всю рідину з банки.

Огірки з водою. Фото: кадр с фото

Окремо закип’ятити чисту воду (без солі чи оцту) — обсяг приблизно 500–600 мл. на кожну банку. Залити огірки киплячою водою доверху, одразу закатати стерилізованими кришками.

Маринад з огірків. Фото: кадр с фото

Після цього банки перевернути догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.

Огірки та маринад. Фото: кадр с фото

Ці огірки будуть хрустіти так, що сусіди захочуть рецепт.

Радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів

Рецепт приготування швидких майже малосольних огірків, які будуть готові вже за 20 хвилин.

Також рецепт корисних ферментованих помідорів, які виходять, як бочкові, а будуть готові вже за 4 дні. Закуска, яка подбає про мікрофлору вашого кишківника.

Ще радимо приготувати ідеальні малосольні огірки за два дні, в цьому рецепті правильні пропорції, щоб закуска не вийшла занадто солоною або кислою.