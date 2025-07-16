Рецепт квашеных огурцов на зиму с хреном и укропом — хрустящая классика

Квашеные огурцы на зиму — будут хрустеть, что все соседи услышат
Этот проверенный рецепт квашеных огурцов на зиму — настоящая находка для тех, кто ценит хрусткость, натуральный вкус и минимум усилий. Такими огурцами приятно смаковать зимой — острые, упругие и с тонким запахом лета в каждом укусе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье — полезные домашние рецепты.
Вам понадобится:
- огурцы — для заполнения 1 л банки;
- листья хрена;
- корень хрена;
- чеснок — несколько зубчиков;
- соцветия укропа;
- листья вишни и смородины — по несколько штук;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- черный перец горошком — по своему вкусу;
- душистый перец — по своему вкусу;
- соль — 1 ст. л. (без верха);
- вода холодная — для заливки.
Способ приготовления
На дно стерилизованной 1-литровой банки выложить листья и корень хрена, несколько зубчиков чеснока, соцветия укропа, листья вишни и смородины, лавровый лист, черный и душистый перец горошком.
Плотно наполнить банку свежими огурцами. Добавить 1 ст. л. соли без верха. Залить холодной водой доверху.
Оставить банку при комнатной температуре на 2-4 дня для естественного брожения. После завершения брожения слить всю жидкость из банки.
Отдельно вскипятить чистую воду (без соли или уксуса) — объем примерно 500-600 мл. на каждую банку. Залить огурцы кипящей водой доверху, сразу закатать стерилизованными крышками.
После этого банки перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.
Эти огурцы будут хрустеть так, что соседи захотят рецепт.
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