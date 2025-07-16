Рецепт квашеных огурцов на зиму с хреном и укропом — хрустящая классика

Огурцы и специи. Фото: кадр с фото

Этот проверенный рецепт квашеных огурцов на зиму — настоящая находка для тех, кто ценит хрусткость, натуральный вкус и минимум усилий. Такими огурцами приятно смаковать зимой — острые, упругие и с тонким запахом лета в каждом укусе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье — полезные домашние рецепты.

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Вам понадобится:

огурцы — для заполнения 1 л банки;

листья хрена;

корень хрена;

чеснок — несколько зубчиков;

соцветия укропа;

листья вишни и смородины — по несколько штук;

лавровый лист — 1-2 шт.;

черный перец горошком — по своему вкусу;

душистый перец — по своему вкусу;

соль — 1 ст. л. (без верха);

вода холодная — для заливки.

Способ приготовления

На дно стерилизованной 1-литровой банки выложить листья и корень хрена, несколько зубчиков чеснока, соцветия укропа, листья вишни и смородины, лавровый лист, черный и душистый перец горошком.

Огурцы в воде. Фото: кадр с фото

Плотно наполнить банку свежими огурцами. Добавить 1 ст. л. соли без верха. Залить холодной водой доверху.

Огурцы в банках. Фото: кадр с фото

Оставить банку при комнатной температуре на 2-4 дня для естественного брожения. После завершения брожения слить всю жидкость из банки.

Огурцы с водой. Фото: кадр с фото

Отдельно вскипятить чистую воду (без соли или уксуса) — объем примерно 500-600 мл. на каждую банку. Залить огурцы кипящей водой доверху, сразу закатать стерилизованными крышками.

Маринад из огурцов. Фото: кадр с фото

После этого банки перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

Огурцы и маринад. Фото: кадр с фото

Эти огурцы будут хрустеть так, что соседи захотят рецепт.

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