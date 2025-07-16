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Главная arrow Вкус arrow Квашеные огурцы на зиму — будут хрустеть, что все соседи услышат arrow

Квашеные огурцы на зиму — будут хрустеть, что все соседи услышат

16 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт квашеных огурцов на зиму с хреном и укропом — хрустящая классика
Огурцы и специи. Фото: кадр с фото
Марина Евтягина - Редактор

Этот проверенный рецепт квашеных огурцов на зиму — настоящая находка для тех, кто ценит хрусткость, натуральный вкус и минимум усилий. Такими огурцами приятно смаковать зимой — острые, упругие и с тонким запахом лета в каждом укусе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье — полезные домашние рецепты.

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Вам понадобится:

  • огурцы — для заполнения 1 л банки;
  • листья хрена;
  • корень хрена;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • соцветия укропа;
  • листья вишни и смородины — по несколько штук;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • черный перец горошком — по своему вкусу;
  • душистый перец — по своему вкусу;
  • соль — 1 ст. л. (без верха);
  • вода холодная — для заливки.

Способ приготовления

На дно стерилизованной 1-литровой банки выложить листья и корень хрена, несколько зубчиков чеснока, соцветия укропа, листья вишни и смородины, лавровый лист, черный и душистый перец горошком.

рецепт квашених огірків
Огурцы в воде. Фото: кадр с фото

Плотно наполнить банку свежими огурцами. Добавить 1 ст. л. соли без верха. Залить холодной водой доверху.

простий рецепт ферментованих огірків на зиму
Огурцы в банках. Фото: кадр с фото

Оставить банку при комнатной температуре на 2-4 дня для естественного брожения. После завершения брожения слить всю жидкость из банки.

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Огурцы с водой. Фото: кадр с фото

Отдельно вскипятить чистую воду (без соли или уксуса) — объем примерно 500-600 мл. на каждую банку. Залить огурцы кипящей водой доверху, сразу закатать стерилизованными крышками.

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Маринад из огурцов. Фото: кадр с фото

После этого банки перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

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Огурцы и маринад. Фото: кадр с фото

Эти огурцы будут хрустеть так, что соседи захотят рецепт.

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Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.

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