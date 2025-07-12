Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Огірки по-болгарськи — раніше ці заготівлі змітали з прилавків arrow

Огірки по-болгарськи — раніше ці заготівлі змітали з прилавків

12 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт огірків по-болгарськи на зиму — легендарна закуска з дитинства, яка завжди з’їдається першою
Огірки по-болгарськи. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці огірки по-болгарськи мають справжній смак ностальгії — хрусткі, ароматні й з приємною кисло-солодкою ноткою. Раніше їх "змітали" з прилавків, а тепер можна легко приготувати вдома без зайвих зусиль і з простих інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 500–600 г;
  • морква — 5–6 кілець;
  • ріпчаста цибуля — 5–6 кілець;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець запашний горошком — 6 шт.;
  • гвоздика — 1 шт.

Для маринаду (на 1 л):

  • цукор — 8 ч. л.;
  • сіль — 4 ч. л.;
  • оцет 9 % — 6–8 ст. л.

Спосіб приготування

Підготувати стерильні банки. На дно кожної викласти лавровий лист, кільця цибулі, перець і гвоздику. Далі щільно укласти огірки, перекладаючи їх кружальцями моркви.

огірки на зиму по-болгарськи
Цибуля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати маринад: на 1 літр води додати сіль, цукор та оцет. Кількість можна збільшити пропорційно до потреб. У широку каструлю покласти серветку, поставити банки, залити огірки гарячим маринадом майже до верху. Залити у банки по плічка, накрити кришками.

рецепт огірків по-болгарськи на зиму
Заготівля на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Стерилізувати після закипання 5–7 хвилин — коли в середині банки з’являться бульбашки. Потім банки одразу закатати, перевернути догори дном, накрити рушником (не загортати щільно) і залишити до повного охолодження.

Огірки виходять ароматними, хрусткими і приємно кисло-солодкими — саме ті, що зникали з прилавків ще до закрутки кришок.

Радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів 

Рецепт приготування швидких майже малосольних огірків, які будуть готові вже за 20 хвилин. 

Також рецепт корисних ферментованих помідорів, які виходять, як бочкові, а будуть готові вже за 4 дні. Закуска, яка подбає про мікрофлору вашого кишківника. 

Ще радимо приготувати ідеальні малосольні огірки за два дні, в цьому рецепті правильні пропорції, щоб закуска не вийшла занадто солоною або кислою. 

рецепт огірки мариновані огірки заготівля на зиму овочі на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації