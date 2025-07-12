Рецепт огірків по-болгарськи на зиму — легендарна закуска з дитинства, яка завжди з’їдається першою

Огірки по-болгарськи — раніше ці заготівлі змітали з прилавків
Ці огірки по-болгарськи мають справжній смак ностальгії — хрусткі, ароматні й з приємною кисло-солодкою ноткою. Раніше їх "змітали" з прилавків, а тепер можна легко приготувати вдома без зайвих зусиль і з простих інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- огірки — 500–600 г;
- морква — 5–6 кілець;
- ріпчаста цибуля — 5–6 кілець;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець запашний горошком — 6 шт.;
- гвоздика — 1 шт.
Для маринаду (на 1 л):
- цукор — 8 ч. л.;
- сіль — 4 ч. л.;
- оцет 9 % — 6–8 ст. л.
Спосіб приготування
Підготувати стерильні банки. На дно кожної викласти лавровий лист, кільця цибулі, перець і гвоздику. Далі щільно укласти огірки, перекладаючи їх кружальцями моркви.
Приготувати маринад: на 1 літр води додати сіль, цукор та оцет. Кількість можна збільшити пропорційно до потреб. У широку каструлю покласти серветку, поставити банки, залити огірки гарячим маринадом майже до верху. Залити у банки по плічка, накрити кришками.
Стерилізувати після закипання 5–7 хвилин — коли в середині банки з’являться бульбашки. Потім банки одразу закатати, перевернути догори дном, накрити рушником (не загортати щільно) і залишити до повного охолодження.
Огірки виходять ароматними, хрусткими і приємно кисло-солодкими — саме ті, що зникали з прилавків ще до закрутки кришок.
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