Рецепт огірків по-болгарськи на зиму — легендарна закуска з дитинства, яка завжди з’їдається першою

Огірки по-болгарськи. Фото: smachnenke.com.ua

Ці огірки по-болгарськи мають справжній смак ностальгії — хрусткі, ароматні й з приємною кисло-солодкою ноткою. Раніше їх "змітали" з прилавків, а тепер можна легко приготувати вдома без зайвих зусиль і з простих інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

огірки — 500–600 г;

морква — 5–6 кілець;

ріпчаста цибуля — 5–6 кілець;

лавровий лист — 1 шт.;

перець запашний горошком — 6 шт.;

гвоздика — 1 шт.

Для маринаду (на 1 л):

цукор — 8 ч. л.;

сіль — 4 ч. л.;

оцет 9 % — 6–8 ст. л.

Спосіб приготування

Підготувати стерильні банки. На дно кожної викласти лавровий лист, кільця цибулі, перець і гвоздику. Далі щільно укласти огірки, перекладаючи їх кружальцями моркви.

Цибуля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати маринад: на 1 літр води додати сіль, цукор та оцет. Кількість можна збільшити пропорційно до потреб. У широку каструлю покласти серветку, поставити банки, залити огірки гарячим маринадом майже до верху. Залити у банки по плічка, накрити кришками.

Заготівля на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Стерилізувати після закипання 5–7 хвилин — коли в середині банки з’являться бульбашки. Потім банки одразу закатати, перевернути догори дном, накрити рушником (не загортати щільно) і залишити до повного охолодження.

Огірки виходять ароматними, хрусткими і приємно кисло-солодкими — саме ті, що зникали з прилавків ще до закрутки кришок.

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